Bullrich pasó por Mar del Plata con mucha fé… “Vamos a recuperar muchísimos votos”

La candidata a Presidente por Juntos por el Cambio, Patria Bullrich, visitó la ciudad de Mar del Plata y realizó un recorrido por calle San Juan, junto al Intendente Guillermo Montenegro; el radical y candidato a Senador Nacional Maximiliano Abad; Cristian Ritondo, candidato a Diputado Nacional y Hernán Lombardi. En ese contexto habló con “el Retrato…” y manifestó: “La gente sabe que tenemos espalda para gobernar, tenemos un liderazgo de convicción”.

Consultada por “el Retrato…” sobre qué se va a hacer en esta campaña para lograr que la gente vaya a votar, para conseguir esos sufragios y ganarle a Milei, sostuvo: “Nosotros creemos que eso pasa, es decir, siempre vota más gente en las generales que en las PASO. Nunca se entendió muy bien qué son las PASO y en esta PASO, en la que Juntos por el Cambio fue la única que tuvo una interna fuerte, sin despreciar a Massa y Grabois, entonces, eso hizo que Juntos por el Cambio estuviese trabajando mucho, quizás la gente pensó que como teníamos una PASO estábamos mirando más para adentro que para afuera, pero no, nosotros siempre estuvimos mirando hacia la sociedad, la angustia de la sociedad, los problemas de la sociedad y creo que eso ahora, despejado de ese camino, nosotros vamos a recuperar muchísimos votos”.

En esta línea, la candidata agregó: “La gente sabe que tenemos espalda para gobernar, tenemos un liderazgo de convicción, tenemos la capacidad de tener los parlamentarios, los gobernadores, las fuerzas políticas, los intendentes que gobiernen el país en un mismo ritmo, en una misma dirección y eso es muy importante para la Argentina”.

“Ahora vinimos acá a caminar por la calle y estar en contacto con los vecinos y estamos fuertes, con mucha confianza en que vamos a ganar las elecciones, en que nuestra propuesta es la propuesta de cambio, es la propuesta que va a poner la necesidad de poner en orden el país. El país está desordenado, es un caos en todo y nosotros vamos a poner orden en la educación, en la seguridad y en la economía. Estos son los temas fundamentales que estamos llevando adelante a lo largo y a lo ancho del país”, sostuvo.

Consultada sobre el fallo de la Justicia de Estados Unidos que perjudica a Argentina,por la mala ejecución de la expropiación de YPF, Bulrrich dijo: “hoy está dando vuelta un video donde yo se lo advertí, porque la Constitución es clara, la Constitución habla de expropiación con pago. Cuando uno confisca, eso fue una confiscación, y ahora nos sale 16.000 millones de dólares, que es una cifra impresionante. Digamos que no se puede dimensionar el daño que ha hecho esa irresponsabilidad de no cumplir la Constitución, de haber confiscado una empresa sabiendo que íbamos a terminar pagándola hoy. Todos los argentinos somos un poco más pobres cuando paguemos esos 16.000 millones de dólares y eso es lo que no se puede hacer. A la gente hay que cuidarla”.

“Esto es algo que necesariamente se podía hacer de otra manera. Se podía hacer bien, se podía hacer, si querían hacerlo, y lo hicieron por el Congreso, lo podían hacer con el proceso constitucional de una expropiación, que hay una valoración de los activos y se paga. Acá fueron con el modelo peronista, es decir, no me importa la Constitución, no me importa la ley y después que lo pague Magoya. No lo paga Magoya, lo pagan los 46 millones de argentinos con los impuestos”.

Consultada por la deuda externa dijo: “La deuda externa es siempre un problema porque es una necesidad de que la Argentina hoy tenga dólares, tenga reservas, se fortalezca. Este gobierno ha subido la deuda externa a un nivel muy alto, pero todavía la Argentina va a estar en condiciones de hacerlo. Nosotros sabemos que hay una salida. Tenemos claro que generando un plan de estabilidad, logrando equilibrio, solidez fiscal, vamos a bajar la inflación, vamos a crecer y vamos a poder pagar las deudas”.

Consultada por el cambio que su fuerza política pretende hacer en el país, dijo: “Todo nuestro equipo, toda nuestra fuerza política, es una fuerza que tiene muy en claro lo que hay que hacer en el país. Nosotros somos los que cuando estuvimos en seguridad supimos qué hacer. Nosotros sabemos que la economía necesita, como no se hizo la otra vez, una cabeza que tenga bajo su mando el conjunto de las políticas económicas y productivas. Nuestro plan, este nuevo Juntos por el Cambio, porque tuvimos unos pasos, porque hubo un proceso de renovación de Juntos por el Cambio, tiene una propuesta, que es una propuesta de equilibrio fiscal, pero fundamentalmente de producción, de liberar la producción de la Argentina, la industrial, la del campo. No solamente vamos a vivir de vaca muerta o vamos a vivir del litio. Vamos a vivir de vaca muerta, del litio, de cada comercio, de cada empresa, de cada emprendimiento, de las nuevas tecnologías y nosotros le estamos poniendo una mirada muy productivista a nuestro programa”.

Sobre la coparticipación de Nación a Provincia, manifestó: “La coparticipación es un tema que tiene una complejidad, que es que la Constitución plantea que se tiene que modificar por unanimidad. Nosotros, dentro de los márgenes que tenemos en la Ley de coparticipación, vamos a plantear una necesidad de cambios profundos. Las provincias que usan la coparticipación sólo para empleo público y no se ocupan de producir, deben de comenzar a producir, porque si no, provincias que producen, como la provincia de Buenos Aires o como la provincia de Córdoba o como la provincia de Mendoza, subsidian a provincias que se gastan prácticamente toda la coparticipación en empleo público. Todas las provincias tienen que aportar, si uno quiere recibir tiene que dar y esa es la base del sistema que nosotros queremos llevar adelante. Y todas las provincias pueden, no hay provincias pobres y provincias ricas, lo que hay es cultura de trabajo y lugares donde hay sistemas más feudales, donde conviene más tener empleo público que empleo privado. Entonces esas provincias tienen que cambiar y vamos a generar mecanismos de aliento para que cambien y también de ayudar a las provincias que aportan más a la producción”.

“Los que estén dispuestos al cambio vengan de donde vengan y estén dispuestos a que la Argentina sea más productiva, termine con todas las trabas que tiene, con impuestos altos. Realmente esté dispuesta a ese cambio, nosotros los vamos a sumar”, sentenció Bullrich.