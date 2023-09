Avanza la gripe aviar en lobos marinos: Ya van 115 ejemplares muertos en Mar del Plata

En el marco de la preocupación que existe en Mar del Plata por el avance de la gripe aviar en lobos marinos, Juan Lorenzani, integrante de la Fundación Fauna Argentina, en conversación con “el Retrato…” remarcó que hasta este jueves se contabilizaron 115 animales muertos entre lo que es la zona del puerto y los reportados en las distintas playas. A su vez, aclaró que, por el momento, no se han registrado casos de aves que tengan el virus.

Juan Lorenzani, integrante de la Fundación Fauna Argentina, en conversación con “el Retrato…” precisó que hasta este jueves se contabilizaron 115 animales muertos entre lo que es la zona del puerto y los reportados en las distintas playas. “A eso, hay que sumarle que salieron unos 15 animales vivos, que después no se supo qué pasó, si murieron o no. En ese total hay 15 animales que salieron vivos en las playas de Mar del Plata”, sostuvo y aclaró que “hay ejemplares que deben tener mayor resistencia al virus, animales más fuertes y que puedan sobrevivir”.

Con respecto a otras especies acompañantes como ser gaviotas, palomas antárticas y chimangos, el integrante de la Fundación Fauna Argentina señaló que “no se vio fauna acompañante, aves sobre todo, que tengan el virus, es decir, que estén muertas, con poca movilidad, etcétera”.

“El virus, solamente se ha visto en lobos marinos de un pelo, que también es llamativo, porque estos ejemplares salen poco a la costa y, por lo general, siempre llegan a la reserva, al puerto o a su zona de descanso”, sostuvo y agregó: “En esta ocasión, que están enfermos, salen a cualquier playa”.

Asimismo, Lorenzani remarcó: “Estamos en una situación, donde hay animales que están enfermos y salen a la playa, porque no se sienten bien” al mismo tiempo que se refirió a las medidas adoptadas frente a esta situación y describió: “Desafortunadamente, no hay nada que esté en nuestras manos. No hay vacunas ni nada”.

“Esto tiene sus comienzos en Perú, en el mes de enero/febrero, donde se dieron los primeros casos, luego de una gran mortandad de aves silvestres muertas por gripe aviar, que de ahí pasaron el virus a los lobos marinos de esta especie”, recordó y comentó que, indudablemente, “el virus fue, con lobos infectados, bajando por distintas loberías del norte de Chile hasta llegar a Tierra del Fuego, donde en agosto se dieron los primeros casos y, rápidamente, subió por toda la costa atlántica”.

En ese contexto, el especialista hizo hincapié en los recaudos que hay que adoptar a los fines de evitar contagios. “El peligro está en el contacto, no en el aire. Entonces las únicas personas que pueden tener contacto con los lobos son aquellas que van caminando por la playa, a las cuales se les pide que no se arrimen a los animales muertos o heridos y que, si llevan mascotas, por ejemplo perros, llevarlos con una correa para evitar que el perro tenga contacto con el animal muerto”, sostuvo.

“No se sabe si es contagioso para el hombre, o no. Es probable, que el virus pueda pasar. Entonces hay que tomar todas ese tipo de recomendaciones, que no es para alarmarse, sino simplemente saber comportarnos y saber cómo hacer si vamos caminando por la playa y nos encontramos con un animal que está mal o está muerto”, concluyó.