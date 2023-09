Protesta de UTHGRA por tiempo indeterminado en el Hotel Bristol

Durante la mañana del jueves, UTHGRA Mar del Plata comenzó una medida de fuerza en el Hotel Bristol, ubicado en San Martín entre Buenos Aires y Entre Ríos, en respuesta a la crítica situación laboral que enfrentan los trabajadores y trabajadoras del establecimiento. En diálogo con “el Retrato…” Darío Fernandez, Asistente Gremial del sindicato aseguró: “la media es por tiempo indeterminado”.

“Los inconvenientes que estamos teniendo son por una mala registración de los empleados y por la persecución gremial, tanto a los delegados como a los empleados. La mayoría de los trabajadores están con un contrato eventual ,si nos vamos a la ley, lo que ahí dice que un contrato eventual es por eso , un evento o por alguna conversación en especial con un tercero y algo que es discontinuo; eso no está pasando, los trabajadores vienen trabajando durante todo el año todos los meses”, explicó Fernández.

Asimismo, agregó: “los empleados no hablaban por temor a represalias de la empresa, hicimos selección de delegados el 10 de agosto, tuvimos tres delegadas electas y ahí se comienza a hacer un reclamo por dos de las delegadas y ya la postura de la empresa cambió. En ese momento empezaron a cortar a las delegadas y a su vez a hablar con los empleados diciéndoles que si se cumplía con lo que se imponía desde el sindicato de los delegados ellos iban a quedarse sin trabajo. También hablamos de persecución gremial, tanto porque las electas delegadas, a quienes no les dejan hablar con los compañeros, si los delegados quieren presentar una notificación ante la Gerencia de Recursos Humanos, no se lo aceptan”.

“Empezamos con las vías del diálogo, desde ese momento tuvimos citación a Ministerios, pero la empresa no le pone actitud, así que como las vías del diálogo están casi agotadas, teníamos que tomar una medida para poder ver una reacción del lado de la empresa”, contó Fernandez y especificó que se trata “entre extras y efectivos de 100 trabajadores y aproximadamente el 50, 40, 50% son extras eventuales, pero es un extra eventual mentiroso porque los empleados vienen trabajando todos los meses, no importa la cantidad de días, y superan esos seis meses ampliamente. La empresa no está cumpliendo ni la Ley ni los convenios colectivos de trabajo que hablan de sus formas de contrataciones, porque hay otras formas de contrataciones para ese tipo de trabajadores y trabajadoras”,

Consultado por la medida de fuerza dijo: “Es una medida gremial por tiempo indeterminado, que va a ser un acampe, siempre y cuando la empresa no ponga actitud o no haga los cambios necesarios que le estamos exigiendo desde el Sindicato en representación de los trabajadores y trabajadoras”

Finalmente, Fernandez dijo: “el diálogo es una cosa y el entendimiento es otra, atienden el teléfono, pero si el diálogo es solo escuchar, no nos sirve de nada” , sentenció.