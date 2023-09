Arde Troya: Se suspendió la Sesión del Concejo y aún no ingresó el decreto ad referendum

Por el paro de los trabajadores municipales, la Sesión del Concejo Deliberante pasó para el 18 de septiembre, por lo que el decreto ad referéndum que elimina la Secretaría de Cultura, y crea el Ente de Turismo y Cultura no se podrá tratar.

Hasta ahora hay 8 bancas 25 solicitadas por diferentes vecinos para tratar el tema, que también deberá esperar al igual que el festival cultural planeado para realizarse durante la Sesión.

Según pudo saber “el Retrato…”, no solo la Sesión se postergó, por el paro de los municipales, sino que además el Ejecutivo aún no ingresó al Cuerpo Deliberativo el decreto ad referéndum que los 24 ediles deben avalar o no; sino que se postergó para el lunes 18 de septiembre, porque Marina Sanchez Herrero no estará en la ciudad la semana que viene.

La preocupación existe, no solo entre los artistas marplatenses y los trabajadores de la Cultura, sino en todo el Concejo Deliberante, principalmente entre los ediles de la oposición.

“Las Sesiones de septiembre iban a ser el 14 y el 28, pero como la Presidente Sánchez no estará en la ciudad, se había adelantado al 7, ahora se retrasa al lunes 18”, dijo un edil en off, y agregó: “mientras el Decreto no ingrese al Concejo, existe el EMTUR y existe la Secretaría de Cultura, porque la unificación es ad referendum del Concejo, lo dice el artículo 11”.