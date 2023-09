“Somos más los que creemos que los ríos, los pulmones y el corazón no tienen precio”

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que en la Argentina “somos muchos más los que creemos que los ríos, los lagos, los pulmones y el corazón no tienen precio”, en una aparente crítica a las posturas del candidato de la La Libertad Avanza, Javier Milei, en torno al comercio de comercio de órganos y contaminación de las aguas.

El postulante oficialista se manifestó en estos términos al encabezar el cierre de un encuentro sobre economía verde y acción climática del que participaron la ministra de Trabajo, Kelly Olmos; la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, y Bruno Rodríguez, activista de Jóvenes por el Clima Argentina.

Sin aludir directamente a Milei, Massa cuestionó a quienes postulan iniciativas como el arancelamiento del uso de los ríos “con la misma liviandad con la que dicen que se puede vender un pulmón”.

“Para nosotros ni el ambiente ni los órganos tienen precios porque tienen que ver con la vida”, subrayó Massa.

En su discurso, el ministro y candidato planteó que “la primera disolución es qué modelo de sociedad queremos construir”, al remarcar que “la defensa de la vida, el ambiente y el desarrollo tienen que ser valores centrales en la construcción de la sociedad”.

Así, señaló que “los ríos, los lagos, los pulmones y el corazón no tienen precio” y convocó a UxP a “plantear claramente en nuestra agenda que ni vendemos ríos, lagos ni órganos, sino que creemos en el desarrollo como motor de una sociedad, y en el valor de la convivencia”.

Massa sostuvo que esas consignas componen la “agenda” con la que los dirigentes de UxP “sueñan” para sus hijos, la misma plataforma que, dijo, “niegan aquellos que no tienen hijos y, de alguna manera, le hablan a los perros tratándolos como hijos”, en un comentario que que arrancó aplausos de la concurrencia.

“Los que tenemos hijos y entendemos que merecen vivir en un lugar y ambiente cuidado, y que tengan posibilidad y oportunidades de desarrollo, sentimos que tenemos una oportunidad para que la agenda ambiental sea parte de las políticas públicas”, dijo e insistió en que “nuestros bosques, ríos y lagos no tienen precio”.

Milei había quedado días atrás envuelto en la polémica al afirmar en un encuentro económico que una empresa “puede contaminar el río porque el precio del agua es cero”, una definición que se sumó a sus declaraciones ya conocidas sobre la eventual venta de órganos como un “mercado más”.

Las afirmaciones hechas por Milei respecto de la utilización de los recursos naturales provocaron críticas de funcionarios públicos, dirigentes de todo el arco político y referentes sociales.

El ministro planteó la necesidad de comprender que “desarrollo y ambiente pueden convivir y crecer”, al tiempo que recordó que Argentina es “un país deudor en lo financiero y acreedor en lo ambiental”.

Agregó que es necesario “establecer los parámetros que de alguna manera que no aparezcan como contradictorios sino complementarios”.

“Somos un país deudor en lo financiero y acreedor en lo ambiental”, en particular porque hay algunos que pretenden plantear “soluciones mágicas”, señaló Massa.

Tras recordar el impacto de las distintas contingencias climáticas que afectaron en los últimos meses al país, señaló que “no es sólo un problema de precio sino de desarrollo económico”