Victoria Villarruel hará en la Legislatura un homenaje a las víctimas de actos terroristas de ERP y Montoneros

Victoria Villarruel es abogada y en el año 2006 creó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), una asociación civil que brega por el reconocimiento de que los atentados cometidos por las organizaciones armadas en los años 70 configuran terrorismo y han dejado una secuela de muerte y dolor que merece reconocimiento.

Te puede interesar: Con su reacción al homenaje que alienta Villarruel, el kirchnerismo ratifica su uso faccioso del pasado En esa idea se inscribe el acto que tendrá lugar este lunes 4 de septiembre, a las 17 horas, en el Salón Dorado de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, calle Perú 160

En el homenaje a las víctimas del terrorismo de organizacones armadas como ERP y Montoneros, se escucharán los testimonios de Lorenza Ferrari, madre de Laura, una estudiante de 18 años que murió por la explosión de un coche bomba de Montoneros en 1975; el de Graciela Saraspe, hija de Héctor, encargado de un bar, asesinado en Santa Lucía (Tucumán) por el ERP, en 1974, y el de Arturo Larrabure, hijo de de un militar secuestrado y asesinado por el ERP luego de pasar más de un año encerrado en un calabozo en 1975.

La convocatoria de Villarruel al homenaje en la Legislatura La convocatoria de Villarruel al homenaje en la Legislatura

Este último, Argentino del Valle Larrabure, se encuentra en proceso de beatificación, como mártir, por el testimonio de fe que dejó su forma de afrontar el calvario padecido.

Te puede interesar: El espacio de Milei cuestionó al oficialismo por el crimen de Mariano Barbieri, contactó a la familia de la víctima y organizó una colecta de fondos

Los tres actos terroristas que serán evocados en el homenaje tuvieron lugar antes del golpe de Estado, durante el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, ya que ninguna de esas organizaciones depuso las armas en democracia.

Ante el anuncio de la iniciativa de la diputada Villarruel, de inmediato se pronunciaron en contra las ong de Derechos Humanos y algunos funcionarios del gobierno, que denunciaron negacionismo.

Te puede interesar: Victoria Villarruel planea auditar las indemnizaciones del Estado a víctimas de la dictadura si Javier Milei llega a la Casa Rosada

Villarruel replicó las críticas en su cuenta de Twitter: “Les molesta q pidamos DDHH para todos y q sepamos la verdad de lo q hicieron los terroristas, quieren amedrentarnos con escraches y amenazas como en los 70. No quieren q se sepa la verdad, xq la izquierda es la tiranía hecha ideología, pero vamos a honrar a nuestros muertos.”

Victoria Villarruel es la compañera de fórmula de Javier Milei para las presidenciales del 22 de octubre Victoria Villarruel es la compañera de fórmula de Javier Milei para las presidenciales del 22 de octubre

También recordó que ella siempre trabajó por el reconocimiento a estas víctimas, a las que la política del kirchnerismo en la materia les ha negado sistemáticamente esa condición: “He luchado y lo sigo haciendo x los q NO tienen DDHH”, escribió y se diferenció de los que la critican: “...no levanté el arma contra otros en nombre de mis ideas, no puse una bomba a Paula (Lambruschini), no secuestré a Larrabure, ni ataqué Tucumán o el cuartel de Azul, no maté a niños como Juan Eduardo Barrios ni me hice la víctima para cobrar indemnizaciones, solo lucho para darle voz a los que uds asesinaron en nombre de una revolución que NADIE les pidió.”

Por otra parte, la compañera de fórmula de Javier Milei también recordó que el 21 de agosto “se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo”.

En efecto, esa fecha fue instituida en el año 2017 por la Asamblea General de Naciones Unidas. En la resolución, la ONU señalaba que, “a pesar de la condena internacional del terrorismo, sus víctimas y supervivientes luchan con frecuencia por hacer que se escuchen sus voces, se apoyen sus necesidades y se respeten sus derechos”.

El Día de Conmemoración y Homenaje a las Vícitmas del Terrorismo fue instituido por Naciones Unidas en 2017 mediante una resolución que invoca la responsbilidad de los Estados miembros en ese reconocimiento El Día de Conmemoración y Homenaje a las Vícitmas del Terrorismo fue instituido por Naciones Unidas en 2017 mediante una resolución que invoca la responsbilidad de los Estados miembros en ese reconocimiento

En sus fundamentos decía que “los actos de terrorismo, que propagan una serie de ideologías del odio, hieren, dañan y matan a miles de personas inocentes cada año” y les recordaba a los Estados miembros su “responsabilidad principal de apoyar a las víctimas del terrorismo y defender sus derechos”.

Cabe señalar que, en la Argentina, el Estado se ha negado hasta ahora a indemnizar a los familiares de los soldados conscriptos muertos durante el intento de copamiento por Montoneros de un regimiento en Formosa en diciembre de 1975.

Todo intento de evocación de los daños causados por los actos terroristas de las organizaciones armadas como ERP y Montoneros es inmediatamente asimilado a una reivindicación del terroristmo de Estado con el fin de obturar toda discusión e incluso la investigación histórica.