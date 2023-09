Massa y Milei se cruzaron en Twitter: “Sabemos que no te importa destruir el planeta ni la vida”

En las últimas horas, el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, y el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, protagonizaron un cruce en las redes sociales y borraron de plano a quien será su rival en las elecciones del próximo 22 de octubre en representación de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

En rigor, el candidato a presidente de La Libertad Avanza y diputado nacional catalogó, a través de su cuenta oficial de Twitter, las críticas que le hizo el ministro de Economía al proyecto de dolarización como los “horrores de Sergio Massa”, tras lo cual el titular del Palacio de Hacienda salió a contestarte.

“Horror es que quieras permitir la venta de órganos. La vida de la gente no tiene precio”, twitteó a través de su cuenta oficial, Massa, en respuesta a una entrevista en donde el libertario se expresa a favor de la venta de órganos.

Sin embargo, la trifulca virtual entre los dos candidatos a Presidente no terminó ahí, ya que el diputado nacional volvió a contestarle:“Lo que no tiene precio es el dólar, el cual resulta claro que no tenés idea de cómo parar. Andá a laburar a ver si descubrís la forma de terminar con la inflación”, agregó Milei.

En contraofensiva, Massa volvió a exponer al libertario, al recriminarle que el “horror es negar el cambio climático, sabemos que no te importa destruir el planeta ni la vida de nadie. Yo creo en cuidar el medio ambiente. Para vos todo se puede vender, desde un pulmón hasta los ríos“.

Es que, en el marco del cierre del Congreso Económico Argentino en La Rural, Milei, afirmó que “una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera”, al mismo tiempo que sostuvo que el valor del agua es “cero” y propuso la apropiación de esos cauces por parte de intereses privados .

Cabe mencionar que, la semana pasada los equipos de campaña de Unión por la Patria comenzaron a diagramar una nueva etapa de la comunicación electoral del Gobierno. En concreto, el tigrense comenzaría a exponer las consecuencias negativas que podrían tener las medidas que quiere implementar el libertario Milei, de llegar a un eventual Gobierno.

Es que, el candidato a Presidente del oficialismo, en conjunto con los equipos de comunicación de Unión por la Patria reajustaron estrategias y definieron mantener la polarización con Milei, pero dirigido meramente al electorado de La Libertad Avanza.

En esta línea, la hipótesis de fondo que sostiene el oficialismo es que entre los 7.352.244 votos (29,86%) que cosechó Milei en las elecciones primarias, hay un segmento “blando” que no conoce ni escuchó sus ideas, al tiempo que buscarán llegar a los 11 millones de electores que no votaron.

De esta forma, el oficialismo apuesta instalar la discusión sobre qué país sería la Argentina sin educación pública, universal y gratuita, con la habilitación de la venta de órganos, la libre portación de armas, el cierre de mercados como Brasil y China, así como, la perdida de una moneda propia, que son las ideas que plantea La Libertad Avanza.

Es preciso señalar que, la escaramuza que protagonizaron Massa y Milei este fin de semana, además de ser una sorpresa, dado a que no se había producido algo similar entre los referentes, dejó una víctima invisible que fue la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

En este sentido, la preferencia del libertario y el tigrense al momento de polarizar, beneficia el escenario en caso de un eventual balotaje pero perjudica a la candidata amarilla, que tiene el desafío no sólo de retener sus votos y conquistar los de su adversario en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, sino también de evitar a toda costa quedar en segundo plano.

Es que, el ruidoso choque del candidato de Unión por la Patria, Massa, y el líder libertario, Milei, confirmó que ambos se priorizan como adversarios de cara a las elecciones de octubre, lo que genera que se corra del medio a la líder de los halcones, una posición incómoda para cualquier dirigente político.