Raverta lanzó su campaña prometiendo sacar a Mar del Plata del abandono

Fernanda Raverta lanzó formalmente su campaña como candidata a intendenta del municipio de General Pueyrredon y destacó que “para sacar a Mar del Plata del abandono hay que ofrecer compromiso, experiencia y equipo”.

En un acto junto a dirigentes del espacio, referentes de la sociedad civil y vecinos de la ciudad, Raverta afirmó: “durante la primera etapa de la campaña, recorrimos clubes, comercios, empresas y casas de vecinos; allí la palabra que más escuchamos fue abandono”.

“Por eso, en esta segunda etapa vamos a trabajar fuertemente en contarle a cada vecino y vecina cuáles son nuestras propuestas, cómo vamos a trabajar para sacar a nuestra querida ciudad de esta situación”, agregó la dirigente marplatense, quien agradeció especialmente la presencia de Gustavo Pulti, candidato a diputado provincial y referente del espacio Acción Marplatense.

En este sentido, Raverta adelantó: “en las próximas semanas vamos a hablar de todos los temas: seguridad, educación, infraestructura, vivienda, salud, cultura y deporte”.

Y destacó: “tenemos propuestas concretas, un gran equipo y capacidad de gestión para llevarlas adelantes”.

En seguridad, Raverta afirmó que “la gente vive con miedo; lo dicen las cifras.

El municipio no puede seguir de brazos cruzados”, y propuso “implementar un sistema integrado de seguridad que sea de vanguardia, que articule una nueva policía local; con más patrullajes y presencia en toda la ciudad; incrementando la videovigilancia e incorporando tecnología de punta para prevenir y combatir al delito”.

También se refirió a la falta de inversión en infraestructura y la imposibilidad de acceder a la vivienda: “en Mar del Plata casi la mitad de sus calles siguen siendo de tierra y 15 barrios todavía no tienen agua ni cloacas”.

Y enfatizó: “acceder a una vivienda dejó de ser un sueño para ser una pesadilla, ni que hablar para los jóvenes”.

En este sentido, Raverta criticó que “el municipio sólo se dedica a contemplar y no hace nada al respecto”, y se comprometió “a ser realmente activos en dar respuestas para que se pueda acceder a una vivienda digna en Mar del Plata. Sea propia o de alquiler, y que esté en un barrio con asfalto, luz, con cloacas y agua corriente”.

En materia educativa, Raverta denunció que “todos los que tienen hijos en edad escolar sufren el estado de precariedad de los edificios que dependen del municipio que, en vez de hacerse cargo y trabajar codo a codo, se queja tirándole la pelota a la Provincia o a la Nación”.

Como contracara, propuso lanzar “el programa de inversión en Infraestructura Escolar más ambicioso de la historia de General Pueyrredón, a través del cual haremos obras, invertiremos en tecnología y construiremos nuevas instituciones como el Centro de Orientación Educativa”. “La educación va a ser un eje fundamental de nuestra gestión de gobierno; porque ahí está el futuro de todos”, completó.

Finalmente, en materia de cultura y deporte, Raverta recordó a los presentes: “nuestra ciudad supo tener una movida cultural y deportiva de renombre; ahora pasamos de ser la ciudad de los clásicos de verano a que el estadio mundialista literalmente se caiga a pedazos”.

“El municipio recorta todo lo que tenga que ver con cultura y deporte, y la falta de gestión es tal que no pudieron contratar ni un colectivo para nuestros chicos”, agregó.

“Para nosotros, una ciudad con cultura y deporte es una ciudad con alma; por eso vamos a terminar todos los polideportivos en los barrios, y darle un nuevo impulso al arte y a la cultura en nuestra ciudad, reabriendo salas y centros culturales. Vamos a fortalecer la biblioteca municipal y a poner de pie al gigante del Estadio Minella para que vuelva a ser polo de atracción de actividades”, arengó Raverta.

En el cierre del acto, Raverta instó a los presentes a “ir casa por casa, presentar nuestra propuesta a todos los vecinos y decirles que no tenemos que conformarnos con lo que tenemos, que es hora de despertar a la ciudad, que merecemos vivir mejor y que lo vamos a poder hacer si nos acompañan con su voto el próximo 22 de octubre”.