Ariel Vagnozzi: “El virus llegó a Sudamérica por vía de aves migratorias el año pasado”

Si la gripe aviar puede transmitirse a las personas o a más especies marinas, incluso las que consumen los humanos, y su diferencia con el virus influenza que causó la pandemia en 2009 son algunos de los interrogantes que especialistas respondieron tras registrarse contagios en lobos marinos -los primeros en mamíferos en Argentina- con una variante altamente patógena que alcanza casi un 100% de mortalidad.

Desde mediados de agosto, alrededor de 200 ejemplares de lobos marinos fueron encontrados muertos en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y en las localidades bonaerenses de Mar del Plata, Necochea, Monte Hermoso, Villa Gesell y Coronel Rosales.

Consultado el veterinario especializado en virus aviares del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Ariel Vagnozzi, y el biólogo e investigador del Conicet y la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), Diego Rodríguez, ofrecieron algunas claves para comprender el fenómeno.

¿Qué es la gripe aviar?

“Es la denominación de una enfermedad altamente contagiosa producida por el virus de la Influenza A. Dentro de este género de virus existe una gran variedad de subtipos”, entre ellos el H5N1 registrado en los lobos marinos, precisó Vagnozzi.

“Solo en aves silvestres se han encontrado todas las variantes de Influenza A; por eso se considera que son el gran reservorio del virus y tienen un rol muy importante en la diseminación global de la enfermedad”, agregó.

¿Tiene relación con el virus subtipo H1N1 que causó la pandemia en 2009?

“El H1N1 pertenece a Influenza A y fue el responsable del brote en humanos. No están relacionados ambos virus, el H1N1 se originó en cerdos”, aseguró el especialista del INTA.

¿Cómo llegó la gripe aviar a lobos marinos en Argentina?

“El virus llegó a Sudamérica por vía de aves migratorias el año pasado. Los primeros casos más graves se dieron a principios de este año en Perú, donde hubo una gran mortalidad de aves marinas. El virus mutó e infectó lobos marinos, que también registraron grandes mortandades”, explicó Rodríguez.

Y continuó: “Por el movimiento de los animales el virus fue bajando hacia el sur y para mitad de año hubo mortandades en el sur de Chile y hace unas semanas, por la interacción entre las colonias del Pacífico y el Atlántico, llegó a Tierra del Fuego y de ahí hacia arriba (a la costa argentina) en cuestión de días”.

¿Cuáles son los síntomas que registraron los animales infectados?

“La gripe aviar es una enfermedad respiratoria, así que por supuesto genera una gran dificultad en la respiración y mucha mucosidad. También tiene efectos neurológicos que se advierten en la desorientación, falta de coordinación y hasta la inmovilidad en los animales infectados”, detalló el investigador de la Unmdp.

“Es una enfermedad altamente contagiosa y casi en un 100% mortal. Salvo en aquellos animales que estén muy bien inmunológicamente y que la infección sea baja, no hay otro destino que la muerte”, agregó.

¿Cómo afectan estos contagios a la viabilidad de la especie?

En cuanto a los lobos marinos en particular, Rodríguez indicó que los números de muertes de lobos marinos, que rondan los 200 en el país, “no son tan catastróficos hasta ahora, pero hay que estar encima y ver la evolución”.

En Perú y Chile el impacto “fue muy fuerte, con miles de animales muertos, pero no a escala de hacer peligrar la viabilidad de las poblaciones”, precisó.

¿Hay posibilidad de transmisión del virus a otras especies?

“Una de las características más relevantes del virus de Influenza es su capacidad evolutiva que le otorga un potencial para infectar diversas especies animales. Es imposible realizar predicciones respecto a cómo seguirá la situación, si la epidemia en lobos marinos se extenderá mucho tiempo” o si el virus saltará a otras especies, incluso a humanos, sostuvo Vagnozzi.

Sin embargo, enfatizó en que “la trasmisión de una especie a otra no suele ser frecuente y, cuando esto sucede, no siempre el virus logra propagarse en forma epidémica ya que para ello requiere una adaptación”.

Dado que esta adaptación es “más fácil” cuanto más cercana es genéticamente la nueva especie contagiada, ¿hay mayor riesgo para humanos ante los recientes casos en mamíferos?

“La posibilidad de contagio del virus de Influenza Aviar al humano es posible pero la probabilidad es baja. El hecho de encontrar en la naturaleza infecciones del virus a mamíferos puede significar que esa probabilidad aumenta. Acercarse a animales muertos por influenza y manipularlos, incrementa un poco más la probabilidad”, advirtió el veterinario.

Sin embargo, aseguró que ya hubo en el mundo reportes de saltos a mamíferos (marinos, felinos salvajes y domésticos, zorros, hurones y coatíes) “sin que hasta el momento se haya documentado el contagio sostenido en humanos”, que sólo presentó “una cantidad relativamente baja de casos” en el mundo y sin contagios de persona a persona.

¿La infección en lobos marinos puede saltar a especies marinas que consumen los humanos?

“Respecto a peces, moluscos, crustáceos y otros productos pesqueros hasta el momento no ha habido infecciones de gripe aviar reconocibles”, precisó Rodríguez.

¿Este brote podría impactar en la temporada de verano en las zonas afectadas?

“Los contagios en Perú y Chile duraron aproximadamente entre un mes y medio y dos meses, esperamos que aquí sea más rápido”, aseguró el biólogo.

Con los antecedentes en la región, las autoridades de zonas afectadas esperan que el brote haya concluido en Argentina para el verano, aunque momentáneamente está “en pleno desarrollo” y su duración depende de la dinámica propia de la vida silvestre.

¿Cuáles son las recomendaciones para la población de las zonas afectadas?

Dado que el objetivo es “evitar una contaminación cruzada”, los expertos coincidieron en recomendar a la población que no concurran a las zonas en las que aparecieron lobos marinos sin vida o con sintomatología, y que en especial no lo hagan con mascotas para evitar, eventualmente, que tomen contacto con el virus.

