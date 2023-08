CAME, UIA, CAC y SRA defienden los acuerdos paritarios y apuestan al diálogo

Los presidentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González; la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, y la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, participaron del panel “Argentina en el largo plazo, la visión de los empresarios” en la Expo EFI 2023 y coincidieron en que el ámbito natural para la discusión salarial son las paritarias y no una imposición estatal.

La moderadora del panel, Silvia Naishtat, junto con González, Pino, Funes de Rioja y Grinman