Ciano: “Este homenaje es algo impensado e inesperado a esta altura de mi vida”

Enmarcada en el Día de la radiodifusión, que se celebra el 27 de agosto en todo el país, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a que en Mar del Plata conduce Martín Monita llevó a cabo un emotivo reconocimiento al periodista de 86 años, Vicente Cholo Ciano, por su trayectoria en radio y televisión . La cita fue durante la mañana del martes en la sala Nachman del Teatro Auditorium, Bv Marítimo 2280.

En diálogo con “el Retrato…” Ciano aseguró: “Este homenaje es algo impensado e inesperado a esta altura de mi vida. Realmente son muchos años, aunque eso no signifique que esté pensando en retirarme, al contrario, me parece que me falta parte de mi vida, y será el día en el que no esté en algún medio de difusión. Es ocupar el día, vivir, participar, recibir el saludo de la gente, encontrarme con los compañeros”

“Ojalá haya pregonado con el ejemplo, digo ojalá porque uno nunca está seguro de haberlo hecho así. El ejemplo lo da uno cuando trabaja con honestidad y camina el camino derecho, significa que da un buen ejemplo, no se si la característica en la forma de ser en el trabajo se puede tomar con ejemplo, yo creo que sí, porque si me equivoque fue impensadamente, estuve permanente deseando que se hable bien de mi; no comparto el concepto de algunas personas que dicen que ¨que hablen bien o mal, pero que hablen¨, no va eso conmigo, yo pienso que hay trabajar para que la gente hable bien, porque además de la satisfacción que da, y más allá del orgullo de familiares, amigos y de la gente que te quiere, es el orgullo para sentirse bien con uno mismo”, agregó el periodista.

Consultado sobre el periodismo de hoy, Ciano dijo: “el periodismo que escucho y que leo es muy distinto al que practico, porque cuando lo haces siempre tiene una explicación. A veces uno se pregunta por qué tal o cual dijo tal cosa, cuando uno mismo lo hace sabe porque lo hizo o dijo. Hay que tratar de ser sincero”.

Finalmente, el Cholo aseguró que lo que más lo acercó a la gente durante su carrera, no fue un trabajo en particular, sino “la cantidad de tiempo en radio y televisión”, dijo y agregó, sobre quien le dio la posibilidad de su primer trabajo en los medios que “hay que ser muy generoso para darle un micrófono a alguien que nunca trabajó de eso. Hay muchos en este medio, aunque parezca que no, que tienen miedo que lo tapes, pero si recién empezas, la generosidad te tiene que acompañar”, sentenció.