Santín feliz junto a los más bajitos y por lo logros alcanzados durante su gestión

La seccional de UTHGRA Mar del Plata realizó en Once Unidos la celebración del Día de la Niñez, donde asistieron 1500 niños. El evento contó con shows, música, sorteos y regalos para los hijos de los afiliados.

Pablo Santín, secretario general de UTHGRA, dialogó con El Retrato en el festejo por la niñez.

Llega un festejo muy especial, no solamente esperado por los chicos sino por las familias del trabajador gastronómico.

“Para nosotros es un día especial porque hablar de festejar es una excusa para compartir un día en familia, para celebrar este hermoso día de la niñez. Donde cada niño y niña de nuestros afiliados va a poder disfrutar un hermoso espectáculo que tenemos preparado para ellos, van a poder llevarse un obsequio que con mucho amor preparamos desde UTHGRA. Y obviamente que cuando uno puede festejar en familia, con cada familia de la gastronomía y hostelería, con todos los niños y niñas es una alegría enorme”, expresó Santín.

Además, agregó: “Nosotros buscamos desde el primer día poder poner el Sindicato al servicio del trabajador y después generar un vínculo directo, familiarizar cualquier actividad del sindicato. El sindicato es de la familia, es para esto, es para celebrar el día del gastronómico, el día de la niñez, para buscar familiarizar las actividades que hacemos desde UTHGRA.”

Este fin de semana en particular tenemos varios eventos internacionales, el Enduro y Maxibasquet. ¿Cómo los encuentra a ustedes los trabajadores sabiendo que ha venido gente?

“Bueno, yo siempre digo que somos agradecidos por poder tener siempre trabajo, la verdad es que cuando vino la pandemia nuestra actividad tocó fondo, entonces todo lo que venga de ahí para adelante para nosotros es ganancia. Por supuesto que nosotros vivimos los fines de semana con entusiasmo, independientemente de que el fin de semana anterior quizás no fue el mejor de todos, pero no por eso uno baja las expectativas. Las expectativas siempre son buenas porque sabemos que Mar del Plata es una ciudad turística y no hay con qué darle, nuestro mejor socio es el clima y sumado eso cuando se toman medidas como el Enduro o como cualquier otra medida que incentiven el turismo para nosotros es importante porque eso es un impacto directo en puestos de trabajo. Nuestra actividad es uno de los motores económicos que tiene nuestra ciudad y siempre que impacta el turismo arranca la hotelería, la gastronomía y todo tipo de actividad que viene después porque obviamente nuestros trabajadores consumen y van al mercado y al almacén o al taller”, señaló el secretario general.

En esta etapa donde falta el trabajo, muchos de ustedes con trabajos precarios o en negro, podemos decir que se ha recuperado o se está recuperando la dignidad de laburante gastronómico?

“Siempre, por supuesto, se está recuperando porque nosotros estamos trabajando muchísimo para dignificarlo. Trabajamos con muchas personas por día, estamos despacito empezando a cambiar una cuestión cultural que había, de que cuando se proyectaba un negocio gastronómico, se proyectaba que se pueda sostener a raíz de la informalidad que tenían esos trabajadores. Hoy ese paradigma cambió, cada empresario que proyecta un negocio gastronómico sabe que tiene que tener correctamente registrados a sus trabajadores y trabajadoras porque sino va a tener a su sindicato encima”, indicó Santín.

¿Aumentó el número de afiliados?

“Si, claro. Nosotros desde que asumimos a la fecha tenemos casi 4800 nuevos afiliados, algo que es un número realmente histórico y habla por sí solo”, concluyó el secretario general de UTHGRA.

