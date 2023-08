Emotivo reconocimiento al arquitecto Héctor De Schant

Mediante Ordenanza Nº 26.025, el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorgó el título “Vecino Destacado” al Arquitecto Héctor De Schant “por su permanente compromiso con la ciudad de Mar del Plata, su trayectoria en el ámbito académico y científico y su contribución a la promoción del desarrollo urbano y la identidad arquitectónica marplatense”.

El acto se desarrollóen el recinto de sesiones, a instancias de Paula Mantero (AM).

Asistieron los defensores del Pueblo Fernando Rizzi y Daniel Barragán, además de colegas, académicos, familiares y amigos de De Schant.

“Bienvenidos al recinto, estamos destacando a una persona que contribuyó con su conocimiento, su compromiso y su trayectoria al desarrollo urbano de nuestro distrito”, ponderó Mantero al hacer la introducción del acto de reconocimiento.

Luego de las palabras elogiosas de colegas, algunos ex alumnos, familiares e invitados, el propio De Schant destacó: “Quiero agradecer a las personas que me acompañaron en mis proyectos, porque solo no podría haber hecho ni la mitad de lo que hice. Destaco la vinculación con los sectores donde se toman las decisiones, porque esa articulación es la que faculta la concreción de proyectos. Y también quisiera resaltar que soy egresado de la Universidad Pública, que por ser gratuita me permitió la formación. Por mi forma de ser sentí el compromiso de devolverle a la sociedad lo que ésta me había dado al formarme. Y eso es lo que justifica que haya hecho docencia e investigación”.

Fundamentos del reconocimiento

El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la trayectoria como docente e investigador del Arquitecto Héctor De Schant y su contribución al estudio de la identidad marplatense y las transformaciones urbanas.

El Arquitecto De Schant se desempeñó a lo largo de su carrera como docente de grado y postgrado e investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata, cumpliendo distintos cargos y dedicaciones, además de su actividad privada.

Ha participado en el Plan Estratégico del Partido de General Pueyrredon en numerosas ocasiones brindando su asesoramiento profesional.

Fue Coordinador del Consejo Municipal de Cultura entre 2008 y 2011. Concretó mediante proyectos de su autoría el ingreso de Mar del Plata a la Agenda

21 de Cultura de Barcelona.

De Schant participó de los proyectos de Centros Cívicos Culturales y el Proyecto de Censo Cultural.

Es creador-fundador del Nodo General Pueyrredon de la Red Argentina del Paisaje y coordinador del mismo desde el año 2020.

Ha recibido numerosos premios y distinciones, entre ellos:

• Premio Lobo de Mar (1999) otorgado al mérito científico por el Ente

Municipal de Cultura a propuesta de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

• Premio Alfonsina (1996) otorgado al mérito científico por la Municipalidad de General Pueyrredon.

• Premio Nacional a la Innovación Social (1996) otorgado por el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, Secretaría de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación.

• Ganador del Certamen “Tecnología para construir un mundo habitable” (1991) otorgado por el Ministerio de la Vivienda y la Construcción del Perú.

El Arquitecto Héctor De Schant ha dirigido proyectos sobre hábitat y vivienda y estudios de recursos urbanos existentes. Dentro de ellos el estudio de un distrito comercial de Mar del Plata, calle San Juan, defensa y desarrollo del barrio más antiguo de la ciudad; calle Güemes, paseo comercial, caracterización y tendencia y Estudio del microcentro de la ciudad de Mar del Plata.

Ha publicado en actas del Plan Estratégico de General Pueyrredon los siguientes trabajos:

• Arroyo la Tapera. Declaración de patrimonio natural y espacio público. Proyecto de

rescate y puesta en valor.

• Universidad del Deporte. Centro Interamericano para el estudio y el desarrollo del

deporte. Uso de los grandes equipamientos ociosos y recursos disponibles para

instalar a Mar del Plata como centro para las relaciones nacionales, regionales e

internacionales.

• Observatorio de espacios públicos comerciales. Punta Mogotes: ampliación de sus

funciones, creación de un predio ferial y de servicios para el desarrollo local y

subregional y la proyección del país a escala internacional.

• Rehabilitación del área central Puerto de la ciudad de Mar del Plata. Rehabilitación

del microcentro de la ciudad de Mar del Plata.

Ha realizado numerosas exposiciones acerca de la identidad marplatense y los espacios urbanos.