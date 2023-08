Auer y los BRICS: Argentina tiene que tener amigos en todos lados y no ser aliados acérrimos de nadie

Luego de la invitación recibida por el país para ingresar a los BRICS, la asociación económico-comercial que tiene como objetivo fortalecer los sistemas de acuerdos multilaterales entre estos países y con terceros, el analista geopolítico, Ricardo Auer, en diálogo con “el Retrato…” manifestó que “Argentina tiene que tener amigos en todos lados y no ser aliados acérrimos de nadie”. A su vez, cuestionó el hecho que Patricia Bullrich diga “sin pensar mucho” y “sin analizar demasiado” que nunca Argentina va entrar a BRICS.

En tal sentido, el reconocido consultor y analista político, Ricardo Auer, en conversación con “el Retrato….” se refirió a la invitación recibida por la Argentina de formar parte, a partir del 1 de enero de 2024, del grupo de economías emergentes BRICS, que integran Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Cabe recordar que al bloque se sumarán también Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán mientras, a nivel local, el anuncio quedó en manos del presidente Alberto Fernández.

“El BRICS se armó entre Brasil, Rusia, China e India y después entró Sudáfrica: todos países grandes fuertes, extensos y con mucha población. Se creó con la idea de no depender tanto de la hegemonía norteamericana, que después de la guerra fría dominó el mundo”, explicó el reconocido analista político y comentó que dichos países consideraron que desunidos, de a uno, les iban a ganar en la imposición de reglas de juego.

Conforme a ello, Auer señaló que “mucha gente cree que son los países comunistas, los que están ahí” y aseguró que ello es incorrecto. “China es capitalista. Putin –Rusia- no es comunista, hay liberalismo económico y el partido comunista es de la oposición. Brasil tampoco es comunista y la India tiene Partido Comunista, como todos, pero no integra el gobierno, el partido del gobierno oficial es ultranacionalista. Sudáfrica menos. Todos son anticolonialistas”, expresó.

“Argentina tiene que tener amigos en todos lados y no ser aliados acérrimos de nadie”, sostuvo al mismo tiempo que criticó a aquel progresismo que dice que hay que defender a ultranza Venezuela y a las dictaduras de Cuba y de Nicaragua como así también cuestionó el hecho que Patricia Bullrich diga “sin pensar mucho” y “sin analizar demasiado” que nunca Argentina va entrar a BRICS.

En ese contexto, remarcó que “la gente no puede seguir analizando la realidad con la pelea ideológica del siglo pasado, parece que tuvieron una guerra fría” y agregó que “Estados Unidos y China, son ambas cosas a la vez: son pro estatista en muchas cosas y liberal en otras. Los dos son socialistas en algunos temas y ultra capitalistas en otros”.

-¿Qué papel juega Israel en todo esto, más allá de su poderío armamentista o tecnológico?

-Israel era la potencia dominante delegada de los Estados Unidos al Medio Oriente, pero ese papel está perdiendo relevancia. La imposición de reglas de juego por parte de Estados Unidos ya no es tan fácil. Por ejemplo, un hecho impresionante que va a tener sus consecuencias es el acercamiento que, gracias a China, se logró entre Irán y Arabia Saudita, enemigos entre ellos totales. Ese acercamiento hace pensar que el mundo musulmán tiende a empezar a resolver sus problemas internos y a unirse para tener un papel geopolítico en el mundo. Quiere jugar el juego, quiere participar del juego y quiere tener algún beneficio, no tanto en las ganancias de la venta del petróleo, sino en el manejo de las reglas de juego. Quiere sentarse en la mesa de definición, estar en la mesa grande, lo cual hace que el papel de Israel se diluya. Así que no sé qué va a ocurrir”.