Ricardo Auer II : Milei no puede gobernar nunca y si lo intenta con dureza, lo derrocan en dos segundos…

Luego del sorpresivo resultado de las elecciones Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias a nivel nacional, el reconocido analista geopolítico y consultor político internacional, Ricardo Auer, en diálogo con “el Retrato…” consideró que, si Patricia Bullrich no hace un juego de apertura no va a poder gobernar y aseguró que Javier Milei no puede gobernar nunca. “O no puede gobernar y fracasa, porque no tiene los votos en el Congreso o, si quiere hacer un intento de dureza, lo derrocan a los dos segundos”, aseguró.

Javier Milei

“Milei va a sacar, por un lado, menos votos en las provincias donde ganó ampliamente, que es todo el norte argentino, porque ahí claramente el Justicialismo lo votó a él a propósito, para impedir que Juntos por el Cambio gane. Le sacó votos”, sostuvo y agregó que, por otro lado, va a ganar más votos, porque al ser primero siempre la ola ganadora arrastra votos y “los jóvenes están tan desinformados” que puede ser que sigan eligiéndolo.

Sergio Massa

Conforme a ello, remarcó que “es un absurdo que Tierra del Fuego haya ganado Milei” y anticipó que “Massa va a sacar más votos, porque el peronismo asustado va a mover todo lo que tiene que mover” al mismo tiempo que afirmó que, si bien “ya empezaron, no hicieron nada hasta ahora”.

“Cristina tampoco quiere que sea presidente Sergio Massa”, aseguró y comentó que la influencia de Cristina Kirchner “ha disminuido enormemente” a la vez que afirmó: “Va a sacar más votos, pero por otro lado, la situación económica juega en contra. Entonces, si hay mucha inflación, la gente no lo va a votar. Así que el balance de eso no lo sabemos”.

Patricia Bullrich

En relación a la figura de Patricia Bullrich, remarcó: “Es un liderazgo débil y está en duda de lo que va a ocurrir. Va a sacar más votos también, pero no sé si le va a alcanzar” y afirmó que, en el marco de dicho panorama de incertidumbre, puede ocurrir la circunstancia de que entre el primero y el segundo haya muy pocos votos de diferencia o entre el segundo y el tercero.

¿Qué va a pasar en un eventual ballotage?

Al ser consultado por el “el Retrato…” sobre las tres variantes que hay, de cara a un eventual ballotage, y sus resultados, respondió: “Entre Milei y Bullrich, gana Bullrich. Entre Milei y Massa, gana Massa mientras que entre Massa y Bullrich es dudoso, pero es más probable que gane Bullrich” y resumió: “Son las tres chances que hay”.

En relación al voto peronista en un eventual ballotage entre Milei y Bullrich, indicó que posiblemente vote en blanco. “El sistema político es tan hábil para sobrevivir que por ahí el Bullrichismo negocia con Massa, en ese caso. Massa va a hacer lo posible”, afirmó.

“El gobierno tiene que ser un gobierno de unidad nacional para empezar a solucionar algo. Massa tiró a eso como gancho, pero tiene algunos arrastres en contra de adentro, que no lo van a dejar”, sostuvo y agregó que “Bullrich, si no hace un juego de apertura, tampoco puede gobernar mientras que Milei o no puede gobernar y fracasa, porque no tiene los votos en el Congreso o, si quiere hacer un intento de dureza, lo derrocan a los dos segundos”.

“Los chicos hoy lo votan a Milei, lo acompañan, pero si a los tres meses no hizo nada, lo van a apurar y va a ser un fracaso anunciado. A los dos años no queda más Mileismo”, concluyó el reconocida analista político en conversación con “el Retrato…”