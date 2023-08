Amalfitano: “Es el peor momento de la historia del transporte público en Mar del Plata”

Luego que los transportistas que operan el servicio de ómnibus urbanos de pasajeros en General Pueyrredon reclaman al gobierno municipal un ajuste de tarifa del 115% sobre el valor actual del boleto, el concejal del Frente de Todos, Vito Amalfitano, en diálogo con “el Retrato…” manifestó que “ya es impagable” el actual valor del boleto y aseguró que Guillermo Montenegro terminará incrementando el valor después de las elecciones. “Es el peor momento de la historia del transporte público en Mar del Plata”, cuestionó.

Cabe recordar que los prestadores, agrupados en la Cámara Marplatense del Transporte de Pasajeros (Cametap) solicitaron un incremento del boleto, en tanto argumentan un significativo aumento de costos, tanto en insumos como salarios y una merma en la cantidad de pasajeros y cierta lentitud y congelamiento de los subsidios que reciben del gobierno nacional.

En tal sentido, el concejal del Frente de Todos, Vito Amalfitano, en conversación con “el Retrato…” explicó que la última variación la aprobó el Concejo Deliberante hace casi tres meses y entró en vigencia el 20 de mayo, desde cuando se abona 165,77 pesos cada viaje dentro del servicio urbano y comentó que si se aprobara el pedido de los empresarios, cada pasajero pagaría por cada boleto 357,07 pesos

“Ya es impagable éste valor, el de 165,77 para el peor servicio de la historia de colectivos de Mar del Plata, que no cumple frecuencias, que no llega a muchos de nuestros barrios, con unidades que no están en condiciones y demás”, sostuvo y agregó que a ello se le suma que el precio “es impagable”.

Conforme a ello, Amalfitano apuntó, “lamentablemente, la potestad del aumento del boleto la tiene el intendente, porque parte del Concejo Deliberante votó otorgarle las facultades al intendente para que aumente hasta fin de diciembre, todas las veces que quiera”.

“El aumento lo va a determinar el intendente. Ya sabemos cómo termina esto: le dice que no a 350 pesos, pero para ahí después va a aumentar a 200 o 250 cincuenta. Es decir, el que va a aumentar el boleto es el intendente, porque él es el que tiene las facultades otorgadas por parte del Concejo Deliberante para hacerlo”, remarcó al mismo tiempo que señaló: “Él es el que tiene la decisión política de hacerlo, aunque esperemos que alguna vez no lo haga”.

Asimismo, el concejal del Frente de Todos comentó que “puede suceder que Guillermo Montenegro no incremente el boleto hasta después de las elecciones de octubre, porque sabe que es un gran peso político sobre él, pero tarde o temprano le va a aumentar”.

“Durante estos cuatro años, Montenegro aumentó casi el 900%, lo cual no tiene nada que ver con los índices de inflación de los cuatro años de su gobierno”, cuestionó y agregó que “lo va a volver a aumentar, pero por ahí después de las elecciones a propósito”.

En ese contexto, el edil analizó la situación actual del transporte público actual y reconoció: “Es el peor momento de la historia del transporte público en Mar del Plata, porque las frecuencias de los colectivos son cada vez peores, ya que tardan cuarenta o cincuenta minutos cada colectivo, hay mucha gente esperando en las paradas, no se volvió a las frecuencias de la pre-pandemia y, además, las unidades no están en condiciones y a muchos barrios de la periferia no llega el transporte”.

En ese contexto, Amalfitano anticipó que propusieron desde su bloque en mayo del 2022 el boleto combinado como paliativo para el bolsillo de los trabajadores y estudiantes que tienen que tomar dos colectivos por día. “Se votó contra ese proyecto y se implementó”, recordó.