Pulti: La dolarización es inconstitucional y una amenaza grave para el trabajo marplatense

En declaraciones radiales,el candidato a Diputado Provincial Gustavo Pulti expresó que “la dolarización es inconstitucional, como surge del texto explícito de la Constitución Nacional y expone el trabajo marplatense al desastre ya conocido de una apertura indiscriminada de la economía.”

Inconstitucionalidad

En relación a la inconstitucionalidad de la dolarización que plantea el liberalismo dijo: “La inviabilidad constitucional de la dolarización es clara, explícita, no interpretable. Se está ocultando a los argentinos ese aspecto. Las facultades del Congreso de la Nación están fijadas en el artículo 75 de la Constitución. Allí los incisos 6, el 11 y el 19, le atribuyen al Congreso de facultades puntuales respecto de la moneda. El inciso 6 faculta al congreso a crear un banco, el Banco Central, para emitir moneda. En el inciso 11 el texto impone al congreso la facultad de “hacer sellar y fijar el valor de la moneda”. Y en el inciso 19, que es un inciso muy extenso e importante de la Constitución Nacional se establece que el Congreso tiene que “provee” lo necesario para promover el progreso económico con equidad, el desarrollo humano, el empleo y “defender (dice defender) el valor de la moneda”. Esas son facultades explícitas que la Constitución otorga al Congreso. No podemos elegir si las reconocemos o si no las reconocemos” dijo Pulti. Y continuó “Para poder ir a otra moneda hay que cambiar la Constitución de la Nación Argentina, y esto no se está conversando, se está prometiendo una dolarización rápida para ir a un modelo que solamente tienen Zimbabwe, Panamá, El Salvador y Ecuador. Las únicas cuatro naciones del mundo, y algunas islas, que eligieron la dolarización aunque no por eso se desarrollaron. Más bien lo contrario.” manifestó también Gustavo Pulti.

“La autoridad del dólar es la Reserva Federal de Estados Unidos, entonces desde el Congreso no vamos a poder defender el valor de la moneda que lo fija la autoridad federal de EEUU, no se va a poder legislar sobre el Banco Central porque va a funcionar como una delegación regional de la Reserva Federal estadounidense, vamos a perder la posibilidad de manejar nuestra moneda. Todos nuestros billetes tienen la firma de un miembro del Congreso, lo que materializa la facultad constitucional de fijar y defender el valor de la moneda. Esto no se puede cambiar de un plumazo por un eslogan que se manifieste con más o menos vehemencia en el marco de una elección”, dijo el candidato a diputado provincial.

Apertura indiscriminada

En ese sentido, Pulti señaló que “La dolarización tiene para los marplatenses un antecedente que le resulta familiar. Es la convertibilidad. Durante los 10 años de convertibilidad, Mar del Plata sufrió tanto en la industria como en el turismo. Hoy están viniendo a Mar del Plata 8.900.000 turistas por año, el promedio de los 10 años de la convertibilidad son 5.900.000. Y eso convivió con desocupaciones de 24.6%, 19%, 22%. Cinco veces más desocupación que ahora. Hoy la desocupación es el 4.9%. Por ejemplo, Venían la mitad de los turistas que ahora, en lugar de los 8.900.000 de los últimos años, apenas se pasaban los 5.000.000 anuales”, expresó el candidato por Unión por la Patria.

Refiriéndose al impacto local que podría tener la dolarización, Pulti afirmó que “Nuestra ciudad es turismo, pero también industria. La dolarización implica la apertura comercial, y nuestra industria textil no puede competir con los costos de la industria textil china. Esto implica perder trabajo. Se abrió la economía con Martínez de Hoz y perdimos el 50% de los establecimientos textiles. Se abrió con la convertibilidad y teníamos la mitad de turistas, y el mismo atraso ocurrió con la industria textil, con la construcción que estaba detenida” y continuó “tenemos que pensar que Mar del Plata necesita defender su trabajo, porque hoy hay problemas, pero se puede estar peor.”

También manifestó sobre las economías del mundo dolarizadas que “Zimbabwe tiene un Producto Bruto de 28.000 millones de dólares por año. El Producto Bruto de Argentina es de 487.200 millones de dólares por año. Son 17 veces más. Panamá 63.000 millones de dólares al año, Ecuador, 106.000, El Salvador, 28.000. Son naciones que no pasaron a pertenecer al mundo desarrollado por dolarizar su economía. No hay en el mundo ejemplos de dolarización exitosa.”

“Hay que resolver los problemas de la economía, y sabemos que el principal es la inflación, que tiene muchas causas que hay que corregir. La más grande y estratégica de todas es que Argentina tiene que dar un paso firme hacia el desarrollo, que es multiplicar las capacidades de producción que tiene. A la inflación hay que dominarla con producción y con trabajo. Si en lugar de ajustar en el campo de la política económica para que Argentina esté mejor, no tenemos que ir a una pérdida de nuestra moneda, a una política de apertura, porque vamos a terminar destruyendo nuestra industria. Cuando vos perdés tu moneda la perdés para siempre”, agregó el ex intendente Pulti.

Y por último dijo: “Hoy tenemos problemas que resolver, que no se pueden esconder ni disimular. Acá hay un problema grave con la inflación. Los problemas que tiene la moneda argentina hay que resolverlos con trabajo y producción argentina. No hay que adoptar una moneda extranjera que maneje nuestra economía” y agregó “me gustaría poder compartir también la esperanza de que las cosas mejoren. La desocupación en Mar del Plata es del 4,9%. Ha bajado mucho. Desde ahí hay que evolucionar, no hay que abandonar la intención de trabajar y producir.”