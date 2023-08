Rossi: “Si se aprueba definitivamente la Ley de Alquileres va a ayudar a Mar del Plata

El pasado miércoles, la Cámara de Diputados, con 125 votos afirmativos contra 112 negativos, le dio media sanción a un proyecto de reforma de la Ley de Alquileres que entre sus puntos más destacados estipula volver a los contratos de dos años de duración con actualizaciones cada cuatro meses según un índice o una combinación de índices acordados entre propietarios e inquilinos. En diálogo con “el Retrato…” Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros, manifestó: “Si se aprueba esta ley definitivamente, por supuesto, que va a ayudar a Mar del Plata”.

“Es algo que nosotros ya veníamos pidiendo desde hace tres años, desde que salió la Ley 27.551”, manifestó Rossi y agregó: “los dos aspectos principales de esta Ley fueron que tenían un mínimo de contrato de tres años con un ajuste anual, y este proyecto que se terminó aprobando ayer habla de un ajuste cuatrimestral y de un contrato por dos años. En líneas generales, va más o menos con lo que nosotros veníamos pidiendo”.

Asimismo, manifestó: “Igualmente somos muy cautelosos en este tema porque esto lo tiene que tratar todavía, tenemos media sanción, La Cámara de Senadores y bueno, ver cómo sigue el camino. Igualmente, es algo importante que ya se empiece a cambiar la visión sobre este tema siempre empezar a caminar en esta nueva propuesta así que en ese sentido estamos conformes con que Diputados lo haya tratado y cautelosos para ver cómo sigue el resto del camino hasta que se pueda sancionar la ley”.

Consultado si esta nueva ley ayudará a la situación habitacional en Mar del Plata, Rossi expresó: “Si se aprueba esta ley definitivamente, por supuesto que va a ayudar, tenemos que tener en cuenta que Mar del Plata estamos muy cerca de temporada, entonces es probable que comience a haber oferta de propiedades, pero seguramente esto va a ser después de la temporada de verano. Creemos que con una ley que le dé seguridad y tranquilidad jurídica al propietario, el propietario lentamente va a ir volcando la propiedad en alquiler. Esto va a ser, haciendo una suposición, que si sale la Ley se aprueba en noviembre o en diciembre, bueno, en Mar del Plata a tener un impacto a partir de marzo o abril. Por supuesto que donde el propietario vea una tranquilidad en una Ley clara como podría ser esta, va a ir incorporando su propiedad en alquiler.

En relación al aumento cuatrimestral que plantea esta nueva Ley, Rossi dijo: “La ley propone tres índices alternativos, precios del consumidor, precios mayoristas, y el índice de aumento de sueldo. Si va en línea con el aumento de sueldo, creemos que no va a traer ningún inconveniente. No es una libertad de contrato, o sea, el propietario no puede poner cualquier índice sino que va a poner uno de estos tres. Nosotros en esto vamos a trabajar mucho en concientizar al propietario en que si bien el ajuste va a ser cuatrimestral, a veces los aumentos de sueldo no son en esa misma línea, porque acá el problema grave que tenemos es la inflación, es lo más grave. Nosotros creemos que con esta posibilidad de ajuste cuatrimestral, el propietario va a volcar la propiedad en alquiler lentamente, pero cuando el mercado tenga una buena oferta, eso automáticamente va a hacer que los precios se ordenen y que si el inquilino se ve pagando un alquiler alto,que tenga la posibilidad de mudarse a otra unidad en donde va a tener un precio más bajo o el propietario le va a decir bueno está bien vamos a acomodar un poquito los valores del mercado que si se maneja dentro de un marco aunque sea regulatorio con un poco de libertad va a ser beneficioso para las dos partes”.

Asimismo, agregó: “No tenemos que tener miedo en este ajuste cuatrimestral, muy por el contrario, necesitamos que haya oferta. Donde haya oferta, el mercado se va a ir ordenando solo, porque Mar del Plata, yo hablo en este caso de Mar del Plata y la zona del Departamento Judicial, tiene muchísimas ofertas, muchísimas propiedades. Entonces el hecho de que se empiecen a incorporar al mercado de alquileres, eso va a ser una regulación en los precios que hoy no tenemos, porque hoy hay precios altos porque no hay ofertas. Creemos que va a ser importante este cambio insistiendo en esto, no seamos cautelosos si sigue la línea que tiene que tener y se termina aprobando, todavía eso no lo sabemos”.

Consultado sobre las aplicaciones como AirBnB, y la exponencial presencia que tiene en Mar del Plata, Rossi dijo: “Son sistemas, todo se va modernizando, todo se va actualizando, y esos sistemas vinieron para quedarse, son sistemas de alquiler. Nosotros siempre insistimos desde el Colegio en que traten de hacer el alquiler con un profesional inmobiliario porque hay una responsabilidad, hay un colegio que nos avala, entonces tiene una mayor seguridad el que viene a alquilar por medio de un profesional inmobiliario más que por una plataforma o por internet. En eso insistimos siempre para la seguridad del inquilino. Sabe que va a encontrar un profesional inmobiliario atrás con un colegio que lo respalda”.

“Estas plataformas trabajan con alquileres de temporada, de fin de semana. En alquiler de 36 meses, en este caso de 24, nosotros creemos que la única forma de contratar un alquiler tiene que ser a través de un profesional inmobiliario, porque si no se complica. El alquiler de 36 meses tiene una serie de situaciones como son temas de garantía, temas de acuerdo de las partes, que eso se tiene que negociar personalmente. Esto no hay forma de que se haga vía virtual. Uno puede publicar una propiedad y el que está interesado en alquilar llama, consulta, mandamos fotos, todo lo que se pueda hacer. Hasta el momento que decimos, bueno, a mí me interesa, ahí nos tenemos que sentar con las partes. No hay otra forma que no sea la presencialidad en este cierre de contrato de alquiler y con un profesional que va acompañando a las dos partes, eso es muy importante. Y también insistimos en esto, los contratos de alquiler por 36 meses, o si se diera por 24 meses, siguen siendo en pesos, esa es la moneda vigente. No le podemos agregar un problema más a la inflación que es valorizar lo correcto y lo que hay que hacer porque los ingresos son en pesos que los contratos sean en peso. En eso estamos muy firme que tiene que ser así no hay otra forma. Por lo menos mientras sigamos manejando el peso, esa es la forma que tienen que hacer los contratos”, sentenció.