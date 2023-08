Preocupa la aparición en Mar del Plata y Necochea de lobos marinos muertos: ¿gripe aviar?

Luego del hallazgo de más de una decena de ejemplares de lobos marinos muertos o con sintomatología de influenza aviar en Necochea y Mar del Plata, Juan Lorenzani, integrante de la Fundación Fauna Argentina, en conversación con “el Retrato…” manifestó se encuentran a la espera del resultado de los tres hisopados que se hicieron a animales en la ciudad y consideró que, conforme a los síntomas que registraban, “es gripe aviar”. A su vez, remarcó: “No se sabe si la cepa ha mutado y si, conforme a ello, puede matar a un ser humano”.

Juan Lorenzani, presidente de la Fundación Fauna Argentina, una entidad que desde 1982 se encuentran trabajando en la conservación de los lobos marinos de un pelo hay en Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” dejó entrever su preocupación por lo sucedido en el Balneario el Cóndor y el área natural protegida Punta Bermeja de Viedma, en Río Negro, donde más de una decena de ejemplares de lobos marinos fueron hallados muertos o con sintomatología de influenza aviar.

En tal sentido, el profesional explicó que la infección que está afectando a la especie Otaria flavescens, los lobos marinos de un pelo, es considerada altamente patógena y señaló que esto comenzó a darse en Tierra del Fuego, donde se reportaron 21 lobos marinos muertos y se confirmó que al menos 7 estaban contagiados de gripe aviar, por lo que el gobierno provincial colocó cartelería para impedir el ingreso de personas a la reserva costera de la ciudad de Río Grande

Asimismo, el reconocido profesional manifestó su preocupación por lo sucedido días atrás en Necochea, donde se encontraron muertos decenas de lobos marinos, en relación a lo cual profesionales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) se encuentran trabajando para determinar si se debe a posibles contagios de influenza aviar.

“Es preocupante la cantidad de lobos marinos que murieron en Necochea en el transcurso de una semana, en tanto se está hablando entre 40 y 50 lobos muertos. Lo que se supone que puede llegar a ser gripe aviar. Esto se está cotejando”, sostuvo y recordó que en Perú en febrero hubo una gran mortalidad de lobos marinos por esta enfermedad, luego ha ido bajando hasta pasar por Chile y ahora está en el país.

Conforme a ello, indicó que el Senasa tomó muestras en Necochea y este miércoles se tomaron muestras en Mar del Plata también a los fines de determinar si estos animales tienen la enfermedad. “Se hicieron hisopados a tres animales en la ciudad. Los resultados pueden estar en cualquier momento, posiblemente entre jueves y viernes de esta semana”, señaló.

“Han aparecido lobos marinos en algunos puntos de la costa local mientras que otros salen vivos. La recomendación que damos en esos casos a la gente es que no se acerquen, que tomen una distancia de entre 10 y 20 metros, que no los toquen y que no arrimen las mascotas por si es contagioso”, describió a la vez que comentó que, si bien se encuentran a la espera de los resultados, todo indica que es gripe aviar la enfermedad que tienen.

Asimismo, comentó que los animales afectados no controlan su cuerpo y caminan en círculos al mismo tiempo que señaló que desconoció las consecuencias que podría traer esta enfermedad en humanos. “Hasta ahora la gripe aviar ha sido contagiosa justamente como dice la inscripción: de ave en ave. Los casos de aves que han contagiado a humanos fueron muy pocos a nivel mundial y no han sido de gravedad”, expuso.

“No se sabe si la cepa ha mutado y si, conforme a ello, puede matar a un ser humano, porque cuando las cepas mutan puedan hacerse más fuertes”, comentó y agregó que, una vez obtenido los resultados del Senasa, se analizarán las medidas sanitarias que hay que adoptar. “Lo principal es poder detectar antes de la posible enfermedad y hacer un seguimiento”, explicó el presidente de la Fundación Fauna Argentina en conversación con “el Retrato…”