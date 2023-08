Marcone: La Ley que hicieron los peronistas perjudicó al inquilino y al propietario

Luego de que el Congreso nacional diera media sanción a la propuesta de reforma de la Ley de Alquileres que rige en Mar del Plata y todo el país, el martillero de Mar del Plata, Xavier Marcone, en diálogo con “el Retrato…” manifestó: “Ojalá que esta Ley se apruebe, porque el daño que le han hecho a los inquilinos y propietarios, de los cuales la mayoría son jubilados, no tiene medida”.

Cabe recordar que este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el dictamen de reforma de la Ley de Alquileres impulsado por Juntos Por el Cambio para modificar la normativa vigente de 2020 y bajar de 3 a 2 los años de contrato entre propietarios y locatarios, y una actualización del precio de manera cuatrimestral. Ahora, tras la media sanción de las reformas, el proyecto debe ser tratado por el Senado antes de convertirse en ley y reemplazar a la vigente.

El reconocido martillero de la ciudad, Xavier Marcone, en diálogo con “el Retrato…” expresó que la ley actual, la que está vigente, tendría que haber cambiado, con ese texto que se propuso, hace 3 años. “Lo que propusieron me parece que es absolutamente coherente, es lo que debería ser”, remarcó al mismo tiempo que destacó las modificaciones realizadas en la actual normativa.

“La Ley anterior funcionaba perfectamente y permitía los ajustes, semestrales, bimestrales y no había ningún problema con la Ley que teníamos, pero se le puso en la cabeza al peronismo que tenían que actualizar una vez por año”, sostuvo y agregó que, conforme a ello, “los propietarios sacaron sus propiedades de alquiler o aumentaron el precio de los alquileres para prever la inflación, no descapitalizarse y no dejar que sus ingresos se destruyeran”

En ese marco, cuestionó que “la Ley que hicieron perjudicó al inquilino y perjudicó al propietario, porque el 90% de los que hoy tienen departamentos en alquiler son jubilados, que tienen uno o dos departamentos como refuerzo de la mala jubilación que paga el Estado”.

“La Ley, no solo perjudicó a los inquilinos, sino que perjudicó en gran medida a los propietarios que, contrariamente a lo que dice todo el mundo, es la parte más débil en la negociación en el caso de vivienda”, apuntó al mismo tiempo que afirmó que, en caso de aprobarse la ley en el Senado, va a volver a haber disponibilidad de viviendas para alquilar en Mar del Plata.

En función de ello, Marcone remarcó que “hay mucha gente que se volcó a un sistema de eBay que alquila por semana, por día, etcétera y hay que ver si vuelven al mercado tradicional, porque se fueron del mismo por esta reforma de Ley, que después no la quisieron tratar” y agregó que “toman como referencia a Buenos Aires en la cual el sistema es distinto”.

“En Mar del Plata las expensas siempre las pagaron los propietarios, a partir de la sanción de esta ley que decía que los inquilinos solo debían pagar las expensas comunes, se interpretó que las expensas las tenían para los inquilinos. Entonces todo lo que se alquila a partir de hace 2 años y medio como vivienda que tenga expensas, las mismas están a cargo del inquilino. Antes no era así, porque lo tomaron como pauta a Buenos Aires”, expresó.

Además, aseguró que, en caso de aprobarse la misma, los valores de las propiedades van a bajar por dos razones y señalo: “Primero, porque el propietario no tiene que prever una inflación y, segundo, porque van a ingresar propiedades al mercado”.