Brics: un mercado de 3.200 millones de consumidores y financiamiento alternativo

El ingreso de la Argentina a los Brics abre un mercado de preferencia de 3.200 millones de consumidores y una alternativa de financiamiento para el país a los tradicionales organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las fuentes consultadas subrayaron que “Argentina como miembro pleno se verá beneficiado fortaleciendo su capacidad de negociación, e incrementando sus oportunidades de comercio y financiamiento en beneficio de la población en su conjunto“.

Los países integrantes de los Brics -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a los que Argentina se sumó este jueves- representan más del 42% de la población mundial, el 30% del territorio mundial, el 23% del PBI y el 18% del comercio mundial.

En conjunto, contribuyen con el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios.

Comercio e inversiones

Para Argentina, tres de los primeros cinco socios comerciales son países de los Brics, Brasil, China e India, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Pero además, más de la mitad de las provincias argentinas tienen como socio principal a un integrante de los Brics.

Así, Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Catamarca, Entre Ríos, San Luis y La Pampa tienen como principal socio comercial a China.

Por su parte, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y La Rioja, a Brasil; y Santa Fe y San Juan, a India.

De acuerdo con un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario, la participación de estas 14 provincias en el comercio exterior argentino representa 86,35%.

En conjunto, la participación de los Brics en el comercio exterior argentino significa más de 30% del total exportado.

Brasil es el principal socio de la Argentina, con el 17% de las exportaciones, principalmente de trigo, cebada, maíz, vehículos, aceite crudo de petróleo, carne, vinos, aluminio, malta, aceite de oliva, papas congeladas, leche y coque de petróleo.

China es el segundo destino de los productos nacionales, con el 8%, fundamentalmente carnes (más del 50%), poroto y aceite de soja, carbonato de litio, cebada, calamares, camarones, langostinos y coque de petróleo.

India ocupa la quinta posición con el 4,5% y los principales productos que se envían son aceite de soja y de girasol, maíz, oro para uso no monetario y carbonato de litio.

Por otra parte, Rusia está entre los principales destinos de las exportaciones de carne y limones.

También otros de los países que ingresan con Argentina al bloque, como Arabia Saudita, es uno de los principales compradores de maíz en grano, harina y pellets de soja; mientras que Egipto está entre los que más adquieren harina y pellets de soja argentina.

Argentina pasa a ser miembro del NBD

Con el ingreso a los Brics, la Argentina también pasa a ser miembro del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), que actualmente cuenta con una capacidad prestable de US$ 50.000 millones, que se ampliará a US$ 100.000 millones en breve.

Para concretar su incorporación, Argentina hará un aporte de capital de US$ 250 millones en bonos soberanos en manos del Tesoro, procedentes del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y de otras vías, indicaron fuentes del Ministerio de Economía.

Esa cifra significa una sexta parte del total de US$ 1.500 millones en inyección de fondos que recibirá el NBD del resto de los ingresantes: Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

El Banco de los Brics tiene el mandato de movilizar recursos para proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible, de carácter público, privado o mixto a través de préstamos, garantías, participación en instrumentos financieros y asistencia técnica, entre otras herramientas.

Además, está autorizado a garantizar, participar, otorgar préstamos o respaldar a través de cualquier otro instrumento financiero, proyectos públicos o privados, así como invertir en el capital social, suscribir la emisión de capital social de valores, o facilitar el acceso a los mercados de capitales internacionales de cualquier empresa comercial, industrial, agrícola o de servicios con proyectos en los territorios de los países miembro.

El NBD promueve el financiamiento en moneda local, en tanto considera que ello ayuda a mejorar la calidad crediticia de los proyectos y permite satisfacer mejor la demanda de financiamiento de infraestructura, reduce el riesgo cambiario para el prestatario y favorece el desarrollo del mercado local de capitales.