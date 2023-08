Montenegro: Berni fue el único que hable, más intendentes…de Mar del Plata con nadie

Con el objetivo de llevar tranquilidad, el Intendente del Partido de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, junto al Secretario de Seguridad Martín Ferlauto, celebraron una nueva conferencia de prensa en la mañana del miércoles en la que se descartaron saqueos, confirmaron dos robos en la noche del martes, 4 detenidos y negaron que haya un acuartelamiento policial.

Consultado por “el Retrato…” el Intendente Municipal aseguró que ningún dirigente político de otro espacio se comunicó con él: “con el único que hablé fue con Berni y con distintos intendentes de distintos signos políticos. De Mar del Plata no hablé con nadie. Solo con el Ministro Berni”.

“El único hecho que tuvo un dejo similar a un saqueo fue el primero que tuvo lugar a las 9 y pico en Cerrito y garcía Lorca, que fueron entre 20 y 30 personas que estaban con el rostro cubierto y aprovecharon ese momento porque iban moviéndose de un lugar a otro, que fue algo que se desarticuló, sufrieron lesiones y hay una investigación policial. Se veía que estaban organizados”, explicó el Intendente.

“No creo que haya ninguna intención política o que esto pueda ser aprovechado políticamente, por lo cual no soy un comentarista, me hago cargo de los problemas”, sostuvo el Intendente y agregó que los operativo de seguridad tan amplio y enfocados a esto se mantendrán “todo lo que sea necesario, lo hablamos inclusive con el Ministro, porque el compromiso es defender a los marplatenses lo hice desde el minuto uno y lo voy a seguir haciendo” sostuvo y agregó: “me han llamado vecinos a decirme que vienen gratis a monitorear al COM, y esto habla del compromiso de los vecinos, y eso significa que nosotros vamos a hacer todo, no importa la cantidad de días que nos tengamos que quedar trabajando ni yo ni el personal municipal, ni la policía, porque es la responsabilidad que nos toca en este momento”.

Asimismo, Montenegro aseguró que durante la noche y producto de la preocupación: “Hubo una respuesta de los vecinos, que se fueron comunicando por WhatsApp, por las redes sociales o conmigo. También con Martín Ferlauto. Hubo mil consultas que terminaron en 40 derivaciones policiales. A partir de allí, iba el personal policial. En algunos casos, quienes estaban en actitud sospechosa se alejaban. Después se controlaba y se monitoreaba a través de las cámaras”

“Hubo dos robos, además de la situación relevada en Cerrito y García Lorca. Una situación puntual en una carnicería, en Alió y Garay, en donde hay un detenido, que fue en grupo en un vehículo. El otro hecho se dio en Alvarado y 190, en una feria, donde también hay un detenido. Fueron los propios vecinos de Belisario Roldán quienes dieron el aviso” manifestó el Intendente y volvió a asegurar que “No permitiremos que un grupo de delincuentes genere terror en nuestra ciudad. Nada es gratis, el que comete un delito merece ser castigado, estamos convencidos que los marplatenses debemos vivir tranquilos”. Ahora, se avanza en la investigación judicial. Nada es gratis. Esto es un accionar de grupos que aprovecharon esta situación, que terminaron en robos”, manifestó.