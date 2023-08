El Presidente anunció medidas para mejorar salarios y pidió cuidar “la paz social”

El presidente Alberto Fernández anticipó que esta semana se anunciará una “batería de medidas” para “remediar los efectos que generó la devaluación sobre el ingreso de los trabajadores”, llamó a “cuidar la convivencia democrática y la paz social” en medio de los robos organizados a comercios y, sin nombrarlo, apuntó contra Javier Milei por su promesa electoral de cerrar ministerios.

El jefe de Estado encabezó el acto de entrega de 279 viviendas en la provincia de Neuquén -con las cuales alcanzó las 125.000 soluciones habitacionales en todo el país desde el inicio de su gestión-, donde se refirió por primera vez a los resultados de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), a la renegociación de la deuda con el FMI y al impacto de la devaluación.

“Preservar la paz y la tranquilidad social es muy importante”, indicó Fernández / Foto: Presidencia. “A los que viven de un sueldo, en la informalidad o la formalidad, los que reciben la AUH, la Tarjeta Alimentar o el Plan Potenciar que estén tranquilos porque entre jueves y viernes hemos organizado una batería de medidas para remediar los efectos que ha generado la devaluación sobre el ingreso de los trabajadores”, dijo el mandatario.

“Cuando veo a algunos arrancar el cartelito del Ministerio de Vivienda, yo digo por favor que siga porque muchos argentinos necesitan acceder a una” Alberto Ferández

Acompañado por el gobernador local, Omar Gutiérrez, y por el ministro de Hábitat, Santiago Maggiotti, Fernández se refirió también a los robos organizados que se vivieron en distintos puntos del país en los últimos días y pidió a los argentinos “cuidar la convivencia democrática”.

“Hemos visto hechos que estuvieron organizados. Les pido a todos que cuidemos mucho la tranquilidad y la paz social”, dijo el jefe de Estado.

Foto: Presidencia.

El Presidente contó que estuvo en contacto con una víctima de los robos en Río Cuarto y que la madrugada de este miércoles estuvo hablando con la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, “para preguntarle qué estaba pasando” en su distrito.

“Nosotros vamos a ocuparnos de resolver los problemas de los argentinos y sus ingresos. Pero preservar la paz y la tranquilidad social es muy importante, sé que cuento con cada gobernador”, indicó.

“Que no nos rompan la tranquilidad pública, que no nos rompan la paz social, que no nos rompan la convivencia democrática”, pidió el mandatario.

Y agregó: “Aquellos que creen que es un buen modo de incentivar la violencia, les digo que ya hemos vivido demasiada violencia y momentos ingratos para repetirlos innecesariamente”.

“Hasta el último día de mi mandato pondré todo mi empeño para que los argentinos mejoren su calidad de vida y que la justicia social exista y no ande alguien diciendo que es algo irrealizable”, sostuvo Fernández en alusión a los dichos del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Foto: Presidencia.

Esa no fue la única referencia al político libertario, ya que también se refirió a un video en el que se ve al candidato libertario despegando los nombres de los ministerios que piensa eliminar: “Cuando veo a algunos arrancar el cartelito del Ministerio de Vivienda, yo digo ‘por favor, que siga -el ministerio- porque muchos argentinos necesitan acceder'” a una vivienda, indicó el Presidente.

“Es un derecho humano y así hay que tomarlo. Derecho al techo, por más que digan lo contrario, me voy a morir diciendo, como dijo Eva, ‘donde hay una necesidad nace un derecho’. Y donde alguien necesite una casa, tendremos que ver el modo para que pueda acceder a esa casa”, apuntó.

Sobre el resultado de las PASO del pasado 13 de agosto como un emergente de una “una sociedad dividida en tres partes”, dijo entender que “hay muchos reclamos” contra su Gobierno, pero reiteró que dio “lo mejor para que Argentina esté de pie”.

Nos ha tocado un tiempo muy ingrato”, resumió Fernández y destacó que con el ministro de Economía, Sergio Massa, “acaba de resolverse” el acuerdo con el FMI que, desde su punto de vista, “hubiera sido mucho mejor” que no fuera suscripto por el macrismo.

Foto: Presidencia.

Fernández dijo, además, que por estos días “todos están preocupados” por su agenda, pero aclaró que él no habla porque no es “candidato”.

“Soy Presidente y tengo que seguir resolviendo los problemas que los argentinos tienen”, subrayó el jefe de Estado que, además, agradeció públicamente el trabajo conjunto con el gobernador neuquino durante estos cuatro años.

“Soy parte de la generación que vivió en dictadura. En aquellos años teníamos una utopía: que la democracia se recuperara y perdure. El 10 de diciembre, cuando deje el gobierno, Argentina cumplirá 40 años de democracia. Esa utopía se hizo realidad”, indicó Fernández.

Y dijo que ahora tiene “el sueño y la utopía de que en Argentina vuelva de una vez y para siempre la justicia social”.

Foto: Presidencia.

En el acto encabezado por el jefe de Estado, quien estuvo acompañado por el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, se entregaron viviendas que forman parte de tres planes habitacionales ejecutados a través del programa federal Casa Propia, con obras complementarias e infraestructura, que demandaron una inversión total de más de 1.700 millones de pesos.

Todas las viviendas que se entregan este miércoles se encuentran dentro del programa federal Casa Propia-Construir Futuro, implementado desde 2021 por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.