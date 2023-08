Drácula, Toc, Toc, Toc y Gran Turismo, los estrenos cinematográficos

Como todos los jueves la cartelera de cine comercial de Mar del Plata se renueva nuevamente. Mientras Barbie continúa liderando taquillas, en esta oportunidad se suman a la programación vigente tres películas muy esperadas por el público: “Drácula: Mar de sangre”, “Toc, Toc, Toc” y Gran turismo: de jugador a corredor”.

Drácula: Mar de sangre es lo nuevo del director de Trollhunter e Historias de Miedo para contar en la oscuridad, André Øvredal. Se trata de una adaptación de la obra de Bram Stoker como ninguna otra, porque toma como punto de partida únicamente el capítulo de la novela que narra el malogrado viaje en el barco mercante Demeter, encargado de transportar una carga privada de 50 cajas, de Carpatia a Londres. Mientras que la tripulación va a intentar sobrevivir a esta travesía a mar abierto, la presencia del mítico vampiro comenzará a acecharlos desde la oscuridad.

Descrita por su director como “Alien en un barco de 1897″, Drácula: Mar de sangre pretende aportar una nueva visión del clásico que ya se contó innumerables veces con un estilo gótico y una reinvención de su monstruo. Cuenta con las actuaciones de Javier Botet, Liam Cunningham y David Dastmalchian.

Por otra parte, Toc Toc Toc –o Cobweb en su idioma original- es el primer largometraje de Samuel Bodin, conocido por estar detrás de la serie de terror para Netflix, Marianne. Inspirada libremente en un cuento corto de Edgar Allan Poe, la historia sigue a un introvertido niño de ocho años que vive atormentado por culpa de unos misteriosos golpes provenientes del interior de la pared de su cuarto. Mientras sus padres insisten que se trata de su inquieta imaginación, Peter comienza a sospechar que sus progenitores podrían estar escondiéndole un terrible y peligroso secreto.

Este thriller de terror está producido por la dupla de Seth Rogen y Evan Goldberg. A su vez cuenta, con los protagónicos de Antony Starr, más conocido como Homelander en la serie The Boys y Lizzy Caplan.

Por último, “Gran turismo: de jugador a corredor”, está basada en la historia real de Jann Mardenborough. La película es el último deseo cumplido de un jugador adolescente de Gran Turismo cuyas habilidades de juego ganaron una serie de competencias de Nissan hasta convertirse en un verdadero piloto de carreras profesional.

La adaptación cinematográfica de Gran Turismo está dirigida por Neill Blomkamp (Sector 9, Elysium), a partir de un guion escrito por los también coproductores ejecutivos Jason Hall (Francotirador) y Zach Baylin (Rey Richard: Una familia ganadora). Jacques Jouffret (12 horas para sobrevivir: el año de la elección) se encarga de la fotografía y Stephen Barton (Multiversus) de la música.

La película tampoco carece de atractivo delante de cámara. Archie Madekwe (Midsommar, See) encarnará a Jann Mardenborough, siendo acompañado por David Harbour (Stranger Things, Black Widow) como su entrenador Jack Slater y Orlando Bloom (El señor de los anillos, Piratas del caribe) como el ejecutivo de marketing Danny Moore.

Asad Qizilbash, Carter Swan, Doug Belgrad y Dana Brunetti fungen también son productores. Y, por supuesto, el creador del juego original, Kazunori Yamauchi, es acreditado como productor ejecutivo.

El elenco también incluye a Darren Barnet (Yo nunca), Djimon Hounsou (Amistad), Geri Halliwell-Horner (Crank), Daniel Puig (The System), Josha Stradowski (La rueda del tiempo) y Thomas Kretschmann (Avengers: Era de Ultrón).

Las entradas desde $1500 para 2D y $1700 para 3D se pueden adquirir por sistema virtual o en la boletería de cada complejo. Por otro lado, desde Cinemacenter recordaron que este mes continúa la promoción 2×1 los lunes, martes y miércoles. Y sigue la venta las anticipadas para el estreno de “Sonido de libertad”.

Estas películas se pueden disfrutar en las salas de cine de Mar del Plata Ambassador, Los Gallegos Shopping, Cines del Paseo y Paseo Aldrey, que actualmente cuentan con otros títulos como: “Barbie”, “Oppenhaimer”, “Mision Imposible: sentencia mortal parte 1”, “Megalodon 2: el gran abismo”, “Hablame”, “Mansion embrujada”, “Elementos” y “Asteroid City”.