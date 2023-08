Montenegro y los “anunciados” ataques a mercados: “El enemigo es el delincuente”

A través de una conferencia de prensa, el Intendente Montenegro junto al Secretario de Seguridad, Martín Ferlauto aseguraron que en la ciudad de Mar del Plata no hubo, al menos hasta ahora, ningún saqueo, y que todas las herramientas municipales están a disposición para prevenir este tipo de acciones. Asimismo se dispuso un número de Whatsapp para realizar denuncias relacionadas a saqueo: 2233406177.

“Cuando asumí en diciembre del 2019, tomé una decisión muy clara y esa decisión tenía que ver con defender a los vecinos de mi ciudad, defender a Mar del Plata, defender a los que hacían las cosas bien y por eso tomamos distintas decisiones” comenzó diciendo Montenegro y agregó: “siempre entendiendo que hay que defender al que hace las cosas bien y castigar al que hace las cosas mal. El que se levanta temprano, el que labura, el que construye su casa, el que toma la decisión de ir todos los días a laburar y esforzarse, tiene premio y el que es vivo, el que genera la oportunidad en la viveza, tiene que ser castigado”.

“En estos últimos días tuve una serie de mensajes de vecinos muy preocupados, vecinos que planteaban una situación de que había grupos en nuestra ciudad que se estaban organizando para generar saqueos. Esto lo que llevó a una decisión que tomé yo fue presentarme ante el jefe de la Policía Departamental, hacer una presentación explicando esta situación, porque acá hay dos posiciones muy claras, una es ser espectador o ser protagonista de los problemas y yo no le saco el culo a la jeringa, sino que me hago cargo de los problemas y hacerse cargo de los problemas es no ser un espectador. Y este fue el motivo por el cual yo también me comuniqué en el día de la fecha con el Ministro de Seguridad, con el doctor Sergio Berni, haciéndoles saber esta situación y poniendo a disposición todos los elementos que tiene el Municipio”, manifestó.

“Estamos trabajando desde muy temprano y en comunicación permanente con la policía, con la Justicia, con la Fiscalía, con el Ministerio de Seguridad, para llevar absoluta tranquilidad de que todo lo que esté al alcance de mi persona y de todo el equipo que trabaja dentro del Municipio y de todas las distintas fuerzas que se articulan en nuestra ciudad estamos trabajando para eso, para llevar tranquilidad porque el enemigo

en esta situación es muy claro acá no hay ni partidismos, ni nadie saca provecho sino que el enemigo es el delincuente. Y en esto tenemos una sola forma de trabajar, lo que es prevenir este tipo de hechos para que no ocurran y trabajar muy fuerte y ser muy exigente con el vivo, el que comete un delito y que tiene que ser castigado.Para nosotros el orden es clave”.

Asimismo se refirió a la importancia de “llevar tranquilidad”, porque “se está trabajando muy fuerte en cualquier tipo de situaciones que se han vivido en otras ciudades de la Argentina y que nosotros no vamos a permitir que en nuestra ciudad ocurra”.

Concretamente, consultado por “el Retrato…” sobre si hasta ahora se ha realizado algún saqueo en la ciudad, Montenegro aseguró: “No, por el momento. Esto tiene que ver con prevenir. Una de las posibilidades es decir, ´bueno, que ocurra después vemos´, pero no es mi forma de trabajar, nunca lo hice, siempre tuve muy en claro en cuanto a la proactividad en este tipo de situaciones y hacerme cargo del problema. Esto era presentarme ante la policía para sumar a la investigación judicial y también trabajar coordinadamente con la Justicia”, sentenció.