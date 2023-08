La familia del motocilista Sallago pide “justicia por el accionar tremendo de la policía”

José Ignacio Sallago, perdió la vida el pasado domingo 20 de agosto, tras una larga persecución policial, al colisionar con un patrullero en Paso e Independencia. Sallago, oriundo de Bahía Blanca, y atleta, circulaba en una moto robada.

Las cámaras de seguridad del municipio de General Pueyrredon captaron cómo fue la persecución policial, que comenzó en Rivadavia y La Rioja. Allí Sallago se negó a frenar en el operativo y se dio a la fuga por avenida Independencia. La policía comenzó a seguirlo, y en Independencia y Juan José Paso el móvil policial se cruzó en la avenida para que el motociclista se detenga, pero lejos de eso, siguió su marcha a alta velocidad e impactó contra el patrullero a la altura de la puerta del acompañante.

En diálogo con Radio Brisas, María Sallago, contó que su hermano había comprado hace poco la moto y estaba por hacer la transferencia. En relación a porqué creen que José Ignacio no frenó en el control policial dijo: “nosotros pensamos que él se asustó. En el video se ve que amaga a parar y después siguió porque no tenía la transferencia hecha, creemos que se fue para que no se la saquen y se quede sin la moto para trabajar“.

Además, María contó: “Mi papá es un corredor muy conocido de Bahía Blanca, y yo también. Mi hermano se vino a vivir a Mar del Plata por el tema de la pista para mejorar su condición de atleta, y cumplir un sueño“, comentó.

“Estamos en contacto con el fiscal para esperar la autopsia y las pericias mecánicas de la moto y del patrullero. Está todo en manos del abogado. Queremos justicia por el accionar tremendo de la policía que se vio en el video. El abogado va a ir hasta lo último porque el patrullero se cruza y termina con la vida de él“, concluyó.