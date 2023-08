Luego de las recientes elecciones PASO, el ex concejal y ex presidente de la UCR, Mario Rodríguez, estuvo en el programa de radio ´Elijo Creer´, entrevista de la cual participó también Ricardo Alfonsín, quien se comunicó desde España.

“En estos días he hablado con muchos correligionarios que no están dispuestos a acompañar la candidatura de derecha extrema que lleva la UCR (Bullrich), ni mucho menos a la derecha extrema (Milei), y están decididos a votar al oficialismo en octubre. Macri, Bullrich y Milei han manifestado en todo momento que tienen profundas coincidencias, viven elogiándose mutuamente, y hasta se proponen cogobernar, en caso de triunfar en las elecciones. Increíblemente, algunos dirigentes radicales coinciden públicamente con estas posturas. Ante ello, empieza a verse una reacción de otros dirigentes y militantes en sentido contrario. Quienes seguimos las ideas de Alfonsín trabajamos para que no triunfe la derecha“, expresó el referente alfonsinista.

El Embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, por su parte afirmó que “los hombres de la democracia y los que quieren construir sociedades justas tienen que trabajar para que no puedan ganar Juntos por el Cambio ni La Libertad Avanza en las elecciones presidenciales. ¿Se imaginan lo que sería una sociedad organizada en función del egoísmo, el individualismo, la indiferencia?. Hasta la convivencia democrática está en riesgo. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay candidatos que encarnan y se rigen por el odio, el sectarismo y el fundamentalismo. Tienen que pensar mucho los votantes: no vaya a ser que voten al verdugo y después se arrepientan”, sostuvo el dirigente radical.

Finalmente, Mario Rodríguez se refirió al giro ideológico de la Unión Cívica Radical, y sus alianzas con sectores relacionados a la derecha, a los que históricamente enfrentó, y se preguntó qué coincidencias puede haber entre el radicalismo y el neoliberalismo. Una vez más, ratificó que su sector alfonsinista, RAíces, junto a otros espacios como Igualar, Forja y Progresistas en Red, siguen participando del Encuentro Marplatense y acompañando la candidatura a Intendenta de Fernanda Raverta.