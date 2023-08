Hernán Lacunza: “Hubo un triple empate y cualquiera de los tres se puede caer del balotaje”

El ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza reconoció que el resultado en las PASO de Javier Milei como candidato más votado fue el “cisne negro” de las elecciones, pero explicó que hubo prácticamente “un triple empate y cualquiera de los tres” candidatos presidenciales que quedaron en carrera “se puede caer del balotaje”.

El economista cercano a Horacio Rodríguez Larreta atribuyó el salto del dólar paralelo a “la sorpresa” electoral del domingo que dio La Libertad Avanza con su cosecha de 30 puntos, noticia que fue recibida por el mercado de ahorristas con alarma y preocupación.

En diálogo con “Nueva Normalidad“, el programa que conduce Lucas Morando por Radio Rivadavia, Lacunza explicó que no hubiera sucedido el mismo comportamiento con el resdólar si la candidata más votada hubiera sido Patricia Bullrich.

“Como no tiene un programa definido y tiene más eslóganes que propuestas o ideas consistentes, tenemos otra vez esta repuesta de los ahorristas ante las elecciones”, dijo al comparar el mismo fenómeno que se dio tras las PASO del 2019, cuando el dólar blue se disparó en los mercados paralelos.

“El domingo apareció un cisne negro. No es lo mismo Milei que Patricia Bullrich. El liberal fue el candidato más votado, por poco porque hay un triple empate y cualquiera de los tres se puede caer del balotaje. Pero bueno, la sorpresa fue indudablemente La Libertad Avanza con 30% y además liderando”, agregó.

En otro orden, el ex ministro de Hacienda del Gobierno nacional y también bonaerense advirtió que “está muy delicada la situación de la economía”, y vaticinó que “habrá inflación de dos dígitos en agosto y septiembre”, lo cual “se va a comer la devaluación” implementada el lunes pasado.

“El Gobierno viene reprimiendo todas las consecuencias de la mala praxis de casi cuatro año. Llega al final de su mandato sin reservas, con la pobreza arriba de 40 larga y con la inflación arriba de 150 por ciento anual”, lamentó Lacunza.

Según dijo, “eso no se gestó en una semana sino de varios meses y hasta años de incubación de problemas, de postergación ,de darle a la maquinita, de gastar lo que no se tiene, de cerrarse al mundo”.

“Cuando haces eso, la consecuencia es lo que estamos viendo. La podés reprimir un tiempo, con herramientas al principio menos nocivas y después con más daño colateral con cepos mas rígidos, intervención, congelamiento de precios, usar reservas no propias, ir mendigando por el mundo. Eso no es infinito”, alertó.

Al respecto, Lacunza lanzó: “Lo que la política económica no haga por las buenas lo va a hacer el dólar por las malas”.