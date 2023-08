Encontró a los ladrones en el patio de su casa y en la comisaría no le querían tomar la denuncia

La inseguridad no da respiro: En la madrugada de este viernes, cerca de las tres de la mañana en Bolívar y Bahía blanca ingresaron cuatro personas al patio de la casa de Nicolás. Él y su familia comenzaron a escuchar ruidos provenientes del patio, rápidamente se despertaron y los delincuentes escaparon justo en el momento que forzaban la cerradura.

En las cámaras se puede visualizar como entran a la casa del hermano, lindera a su vivienda y al verla deshabitada y vacía intentan cometer el robo en la casa de Nicolás, a través de una escalera que conectaba ambos hogares.

Asimismo, en las imágenes se logra visualizar cómo cortan la reja de allí, pero al ver a la familia que se despierta por los ruidos ocasionados escapan. Durante la fuga dejaron una mochila repleta de herramientas en el patio de la vivienda.

“Ellos sabían que estábamos adentro, pero cuando vieron que nos despertamos salieron corriendo” relata Nicolás.

Horas más tarde, la familia realidad la denuncia en la Comisaría 12, en la cual reciben la respuesta que al no haberse cometido el ilícito la denuncia no podría ser tomada. A partir de la insistencia del dueño de la casa en búsqueda de proteger a su familia para que el hecho no suceda, finalmente los oficiales toman la denuncia.