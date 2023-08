El fin de semana largo de las post elecciones atravesado por la incertidumbre

UTHGRA Mar del Plata señaló que si bien se espera el arribo de miles de turistas, el escenario económico post electoral y el clima no han favorecido las reservas, que rondan el 40%. “Hay que cuidar el turismo, es un motor del trabajo”, señaló Pablo Santín.

La gastronomía y la hotelería marplatense se preparan para recibir al turismo en este fin de semana con “moderadas expectativas”, según indicaron desde la conducción de UTHGRA Mar del Plata, que a través de sus trabajadores relevó que las reservas rondan hasta ahora el 40%.

En el primer fin de semana largo luego de las vacaciones de invierno, en Mar del Plata “se espera que miles de turistas arriben en esta fecha para disfrutar de todo el atractivo de la ciudad”, aunque “las condiciones climáticas que han afectado estos días a Buenos Aires y la zona, como así también el escenario económico post electoral y el resultado de la votación en sí mismo no han impulsado las reservas como debería haber ocurrido“, analizó Pablo Santín, secretario general de UTHGRA Mar del Plata.

En 2022, Mar del Plata registró el número más alto de arribos para el fin de semana largo del 17 de agosto de los últimos 5 años. La ciudad recibió a 92.235 turistas, un 26,5% más que el mismo periodo de 2019 y un 13% más que en 2021, según datos oficiales del Ente Municipal de Turismo (Emtur).

Este año, el feriado que conmemora el Paso a la Inmortalidad de José de San Martín, se trasladó al lunes 21 de agosto, dando lugar a un nuevo fin de semana largo que desde este mismo viernes movilizará a miles de turistas a lo largo del país.

“Realmente esperamos que Mar del Plata reciba a muchísimos turistas y que el fin de semana sea igual o incluso mejor al del año pasado, porque cuando eso sucede a la ciudad le va bien y los marplatenses mejor, gracias al trabajo y el movimiento que se genera“, señaló Santín.

Sin embargo, “hasta el momento las reservas moderan las expectativas”. “No descartamos que muchos se decidan a venir a último momento. Lo económico y lo climático esta vez sin duda ha influido. Hay que cuidar el turismo, es un motor del trabajo en nuestra actividad en particular, la hotelería y la gastronomía, y para la ciudad en su conjunto”, remarcó el titular de UTHGRA Mar del Plata.

