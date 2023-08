Paredi encabezó el acto protocolar por el 17 de agosto

En el marco de un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, se llevó adelante el acto protocolar en la Escuela Primaria Nº8 de Santa Clara del Mar. El intendente Jorge Paredi, acompañado por la jefa Distrital de Educación, Verónica Serantes, remarcó: “Quiero recordar al General San Martín, fue un gran adelantado. Es el gran libertador de América”.

De esta manera, junto a toda la comunidad educativa de la costa del distrito, se llevó a cabo el emotivo acto por el 17 de agosto, en un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, militar y político argentino, cuyas campañas revolucionarias fueron decisivas para la independencia de Argentina, Chile y Perú.

Paredi ponderó: “Quiero recordar al General San Martín, fue un gran adelantado. Es el gran libertador de América. No solo ayudó a la libertad de nuestra República sino a otros países de América. Fue un hombre que amaba la educación pública y es muy bueno estar hoy acá en la querida Escuela N°8 recordando a nuestro prócer de la patria”.

Por su parte, la jefa Distrital de Educación manifestó: “Quiero en esta tarde traer una faceta del General José de San Martín que no es de las más explotadas y tiene que ver con los derechos humanos. Le dicen el adelantado y es por algo. Él sabía que nos teníamos que independizar pero a veces con la independencia y la libertad no alcanza, hacen falta también políticas públicas”.

Y agregó: “Él hablaba de lo que toda sociedad debe cuidar día a día, los derechos conquistados, porque son los que materializan la verdadera libertad e independencia”.

Participaron además del acto el delegado de Santa Clara del Mar, Antonio Contardo; el director de la institución educativa, Juan Manuel Rioja; autoridades municipales y educativas; del Consejo Escolar; alumnos y alumnas de diversas escuelas y familias.