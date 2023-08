Mestre emocionado emocionado afirmó “voy a extrañar a la gente de Mar del Plata”

Después de presenciar y protagonizar la Sesión Especial del Concejo Deliberante por su despedida, el Obispo Gabriel Mestre, en diálogo con “el Retrato…” aseguró: “siento mucha emoción“.

“Mucha emoción, mucho compromiso, yo conozco mis faltas, mis pecados, mis debilidades y por ahí hasta las palabras resultaban un poco exageradas, con lo cual me siento mucho más desafiado y comprometido a tratar de responder como hombre creyente en lo que me toca ahora para servir a la Iglesia de La Plata y para entrar en diálogo con la sociedad civil de La Plata”.

En este sentido, expresó “voy a extrañar a la gente de Mar del Plata,las comunidades, este ida y vuelta, la playa, obviamente, digamos, caminar por la costa, voy a extrañar muchas, muchas cosas, pero fundamentalmente a la gente, que de manera tan linda en distintos lugares, no sólo en el ámbito católico, sino que también en los ámbitos como compartíamos recién, en el ámbito de la sociedad civil, realmente me he sentido siempre muy, muy, muy cómodo“.

En relación al contexto social y político del país, Mestre dijo: “A la luz de las palabras que salieron acá, el tema de la paz y la esperanza, como hombre creyente son dos virtudes vinculadas a la fe, pero no sólo a la fe, como siempre dije también, toda persona de buena voluntad, aunque no sea creyente, creo que son dos palabras donde uno se puede agarrar, digamos, la esperanza y la paz valen la pena para una construcción ciudadana y creo que por más oscuras que sean algunas situaciones, la inflación, la exclusión, la pobreza, ciertos ámbitos que realmente nos duelen de la vida de nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestra patria, no tenemos que bajar los brazos y de manera teologal espiritual o de manera profundamente humanista, la esperanza y la paz pueden ayudarnos muchísimo.

Finalmente, en relación a su sucesor, Mestre anunció: “No se sabe, van a empezar en cualquier momento las consultas internas que son secretas desde la nunciatura para la congregación de obispos y yo tengo la certeza que en noviembre, va a poder estar el nombre del próximo sucesor, que puede ser un sacerdote de acá o de afuera o un Obispo de algún otro lugar que pueda justamente ser nombrado por el Papa como Obispo para la Diócesis de Mar del Plata”, sentenció.