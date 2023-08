Pasaron las PASO y las opiniones sobre el resultado final ganaron espacios en todos los medios periodísticos. También en la redes sociales. Y fue precisamente allí donde rescatamos el posteo de un conocido empresario marplatense, Domingo Contessi, quien dejó tres reflexiones, en su Facebook personal, para leer detenidamente.

Esta es la razón por la cual la compartimos con los lectores de “el Retrato…”

“Invierta” unos minutos de su tiempo. Siempre es bueno escuchar (en este caso leer) para saber de todas las campanas.

En posteo Contessi dice textualmente:

TRES REFLEXIONES POST PASO

1) NO lo voté a Milei, no me gusta su estilo, desconfío de algunos puntos de su propuesta y principalmente no me gustan los mesianismos, pero cuando entré al cuarto oscuro y vi todas esas boletas enormes. La cantidad de partidos políticos (muchos de los cuales solo se presentan para currar con la impresión de boletas), las caras repetidas en las boletas de gente que nunca tuvo un empleo privado, las gigantografias de los políticos en los alrededores. Cuando me puse a pensar que hace meses estamos en campaña y que el país estará “jugando” a este juego siniestro hasta el mes de diciembre, mientras todo se incendia, me dieron muchas ganas de votarlo a Milei y entiendo que a mucha gente le pasó lo mismo. Milei aprovechó la sensación general de hastío que la sociedad argentina tiene por la clase política. El 30% de los votos de Milei + el 4,4% de los votos en blanco y buena parte del 32% de los que no fueron a votar, están diciendo que desprecian a la “casta”. Y me preocupa mucho que la clase política argentina no haya tomado nota de eso. Escuchaba a muchos candidatos luego de las elecciones contentos porque habían ganado en tal o cuál distrito, a los periodistas aludándolos, cuando la realidad es que la mayor parte de la sociedad los había repudiado en las urnas. TODOS, tanto ganadores (que ya asumieron los mismos vicios de la casta que critican) como perdedores deberían estar muy avergonzados. !Espero que el próximo gobierno implemente la boleta única de papel y elimine estas ridículas paso)

2) Viendo el análisis de los resultados por C5N encontré una perlita que no puedo dejar pasar. Mariano Hamilton dijo muy suelto de cuerpo: “No está todo perdido, Macri en el 2019 logró descontar 8 puntos poniéndole plata a al gente (la que le dio el fondo acotaron sus compañeros), por eso nosotros cuando viene Massa al estudio siempre le preguntamos cuando va a poner plata en la calle para dar vuelta esto?” (no es textual pero fue más o menos así la frase y la dijo con total impunidad y sin ponerse colorado). Estamos naturalizando las cosas que nos condujeron a esta nueva crisis. El plan platita de Macri fue repudiable y aceleró la inflación, el plan platita de Alberto en el 2021 generó el atraso cambiario y la espiralización inflacionaria que hoy estamos padeciendo. Y ahí lo tenemos a un periodista pidiendo alegremente el plan platita 3. Los políticos piensan que sus acciones no tienen consecuencias y así estamos.

3) El lunes después de las PASO hubo una devaluación. Una devaluación que era inevitable pero que se hizo sin un plan económico que la respalde, sin el anuncio de medidas, una devaluación en silencio que seguramente traerá más inflación y más problemas que soluciones. Pero lo que me indigna es que nuevamente aparecieron lo políticos (de uno y otro lado) tratando de sacar provecho y mostrando lo peor de si con sus críticas y argumentaciones: a) “Massa y Alberto son los que más devaluaron en la historia” (cuando si asumen ellos también tendrán que devaluar) “Devaluaron para ajustar y generar pobreza”, b) “El FMI nos torció el brazo”, c) “Es un artilugio para evitar la fuga de capitales”, d) El silencio (que es todo un mensaje en si mismo). Me indigna terriblemente que los políticos se rasguen ahora las vestiduras por la devaluación pero se hayan mantenido calladitos cuando el dólar era pisado artificialmente en los años 2021 y 2022. El dólar oficial era la variable más atrasada de la economía, generó que todo lo importado a dólar oficial fuera más barato que lo producido en el país, que se vaciaran las reservas del BCRA, ese atraso puso al borde de la quiebra a un montón de industrias exportadoras , fue necesario inventar el dólar soja y 30 tipos de cambio distintos para desimularlo y morigerar las consecuencias de ese atraso. Y ojo no estoy hablando de atraso por la brecha entre el dólar oficial y el blue, sino del atraso generado entre el dólar de $ 63 que recibió Alberto y la inflación. Ahora que se devaluó muchos saltan espantados, pero cuando el dólar oficial se atrasaba y se iba llenando esta olla a presión nadie decía nada. Entre los más callados estaban los políticos, pero también los propios empresarios. A ver si alguna vez aprendemos a identificar los problemas cuando se están generando y no cuando padecemos sus consecuencias inevitables.

Domingo Contessi