Proveedores “frenan” electrodomésticos y temen por desabastecimiento

Luego del fuerte incremento de precios que sufrieron la mayoría de los productos de todos los rubros que van entre un 20 y 25% y en algunos casos hasta el 50% de aumento, Germán Ranzoni, encargado de Naldo, situado en Rivadavia 3045 de Mar del Plata, en conversación con “el Retrato…” aseguró que hay algunos faltantes de productos, porque los proveedores no venden por no tener precios de referencia y consideró que, “más adelante, puede haber desabastecimiento, porque aún no están entregando los proveedores”.

“Antes de las elecciones había ya muchos faltantes de productos, pero ahora aún más y todavía no hay una lista de precios estipulada fija”, afirmó y agregó que el incremento en la mayoría de los productos que comercializan ronda el 20%, porque todos tienen un componente importado. “En los productos de precios más altos, este porcentaje tiene un mayor impacto obviamente que en los de menor valor”, describió.

En relación a los teléfonos celulares, señaló que han registrado el mismo porcentaje de incremento que los demás productos. “Los bienes que están incluidos dentro del programa de precios justos continúan manteniendo el mismo valor, no han sufrido variaciones, pero la oferta es pequeña”, detalló.

“Mercadería tenemos actualmente, aunque puede haber algún producto en puntual que no haya, lo cual tiene que ver un poco con lo estacional, principalmente”, afirmó y comentó que “se registraron casos donde proveedores no venden por no tener precios de referencia en el mercado en estos días”.

En relación a lo que se viene, aseguró que “más adelante puede haber desabastecimiento, porque aún no están entregando los proveedores” al mismo tiempo que aclaró que “los aumentos actuales de los productos nacionales van un poco en función del valor del dólar oficial” mientras que los netamente importados han registrado incrementos aún mayores. “Con los precios actuales se ha estabilizado la situación, ya que el dólar oficial va a seguir igual hasta octubre”, consideró.

Seguidamente, hizo hincapié en el público y aseguró que el mismo se encuentra “acostumbrado” a estos aumentos de precios aunque hay gente que se sorprende un poco más. “Lo que está pasando lo ven cómo algo cíclico del país muchas personas: en general entienden la situación, pero no dejan de asombrarse”, expuso.

“A pesar de los cambios, las promociones bancarias siguen estando vigente, las cuales representan un poco de alivio en ese contexto inflacionario. Contamos con 6 cuotas sin interés en cualquier producto con el Banco Provincia y de 10% de reintegro sin tope”, señaló el encargado de la reconocida empresa de electrodomésticos y comentó que “la gente compra lo básico igualmente”.