Se viene un Día del Niño difícil… Los juguetes también están “tristes” por el aumento

Próximos al día del niño y luego del fuerte incremento de precios que sufrieron la mayoría de los productos de todos los rubros que van entre un 20 y 25%, “el Retrato…” se entrevistó con Ariel López, titular de la juguetería “Kids”, ubicada en calle Alberti 1666 de la ciudad, quién adelantó que debieron incrementar los precios en un 10% y que la gente esperará hasta último momento para hacer sus compras. A su vez, anticipó que habrá nuevos aumentos de precios y remarcó que “no hay entrega de mercadería de ningún proveedor”.

En tal sentido, Ariel López, titular de la juguetería “Kids”, ubicada en calle Alberti 1666 de la ciudad, en conversación con “el Retrato…” dio detalles de la situación del sector y analizó cómo influyeron las medidas en el comercio a su cargo como así también hizo hincapié en las ventas realizadas por el día del niño y sobre lo que se viene para el país y la ciudad.

“Estamos en la mitad del volumen de venta que tuvimos cualquier otro año a esta altura. La gente va a esperar a hacer sus compras por el día del niño a último momento”, sostuvo el titular de la reconocida juguetería de la ciudad que se ubica en frente de la vieja terminal de ómnibus de la ciudad. “Si bien hubo una devaluación, los aumentos van entre un 10 y un 25%, según la marca”, indicó.

Asimismo, el empresario marplatense remarcó su preocupación por la falta de lista y de stock de algunos productos. “No hay listas oficiales. La mayoría de las marcas te dicen que aumentan un 10, 15 o 25%”, describió al mismo tiempo que comentó que en la juguetería a su cargo hay productos que modificaron su valor en un 10% mientras que otros hasta el momento no han tenido variación alguna.

“Tenemos que buscar un intermedio entre vender y el precio real que vamos a tener después del día del niño”, sostuvo y aclaró que, si bien actualmente han realizado una modificación del 10% en la mayoría de los productos, dicho incremento “no es real, porque hay una devaluación del 20% como mínimo”.

En ese contexto, López remarcó que “las ventas están suspendidas hoy, ya que no hay entrega de mercadería de ningún proveedor” y agregó: “Estamos hablando de un rubro, los mayoristas, que ya vendió lo que tenía que vender y, por eso, los proveedores decidieron suspender las ventas, pero las jugueterías no pueden dejar de vender”.

“La gente consulta mucho los precios igualmente, pero lamentablemente se tienen que regir por su bolsillo. Hoy estamos hablando de un día del niño, donde muchos chicos recibirán juguetes lo más económico posible o, tal vez, no reciban”, describió y agregó que en la juguetería a su cargo tomaron la decisión de no aumentar los precios de los productos con los que cuentan con suficientes stock en el comercio o los que tienen valores más altos de por sí.

Conforme a ello, el comerciante de 46 años comentó: “No aumentamos los precios de monopatines, toboganes y algunas marcas que tienen productos a valores muy altos, porque ya directamente serían inalcanzables para la gente” y añadió que los incrementos superiores al 20% los podrían llevar adelante después del día del niño.

En relación a lo que se viene, consideró que “es Argentina y nunca se va a solucionar nada, independientemente quién esté” a la vez que recordó: “Hace 4 años pasó lo mismo cuando Macri perdió las elecciones. En ese momento, trabajé gratis y perdí. Por eso no quise perder dos veces, y esta vez compré todo antes, pagué todo antes y evité los aumentos. El que no hizo esa lectura, no le fue bien”.