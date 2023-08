Mantero y el Hogar de Ancianos: Lo que queremos es garantizar los servicios básicos para los abuelos  

Los trabajadores del Hogar Municipal Eva Perón están en estado de alerta frente a la falta de agua caliente y calefacción. Lo manifestaron a través de banderas que colgaron en la entrada de la institución y que son visibles para todos los vecinos que pasen por allí. Desde Acción Marplatense, presentaron un pedido de informe y la edil autora del mismo, Paula Mantero, en diálogo con “el Retrato…” aseguró: “Nosotros lo que queremos es garantizar los servicios básicos para las personas mayores”.

“Desde el Bloque, así como lo hicimos en el 2021, y nos pusimos al tanto de la situación del hogar, que estaban sin gas y por lo tanto sin calefacción, sin posibilidad de agua caliente, y utilizaban una garrafa para cocinar, a partir de ahí, de esa intervención que hicimos, hubo una movida donde se trasladaron a los residentes al hogar de Lourdes, en función de que había una obra que se iba a realizar, después con el tiempo volvieron al hogar municipal,y ahora estos son los carteles que hoy aparecen en la puerta del Hogar Municipal, y que en realidad es una denuncia que interpelan a todos los vecinos y vecinas de la zona, y aquellos que pasan con los colectivos, porque me han llegado montones de fotos, y sabíamos que esto así sucedía, en referencia a que están en un plan de lucha los trabajadores de la residencia, donde justamente plantean esto, que están sin calefacción, sin agua caliente y sin insumos, y hacen la pregunta dónde está el buen trato hacia las personas mayores”, manifestó la concejal.

En este sentido Mantero agregó: “Partiendo de eso, nosotros hacemos esta pregunta a través de un pedido de informes, que ya presentamos hace dos semanas, que nos preocupa, siendo una ciudad que tiene el mayor porcentaje de personas mayores, y sabiendo que es la única residencia municipal con la que contamos, sabemos que las personas que ahí van, tienen un alto grado de vulnerabilidad, porque no tienen familias, o sea, siendo esto uno de los requisitos para poder ingresar al hogar municipal de ancianos, nosotros lo que queremos saber es cuántas personas están hoy siendo alojadas en el hogar, cuántos son los trabajadores, están destinados a las tareas en ese lugar, cuáles son los espacios físicos que se encuentran en uso, en usos múltiples, con fines de uso común, los de servicios y los profesionales, y si esos lugares cuentan con el servicio de agua caliente y natural y calefacción, para que nos informen desde el Ejecutivo Municipal”,

“Sabemos que hubo una obra que se hizo, que estaban esperando la conexión de termotanques que dependían de alguna otra dependencia municipal, pero si en verdad teniendo en cuenta el frío y las condiciones de este invierno, las condiciones de frío son importantes, teniendo en cuenta también que las personas mayores, la temperatura corporal disminuye, la infraestructura del hogar municipal de ancianos que tiene techos muy altos, son espacios muy amplios y para calefaccionar requiere tiempo”, explicó la Concejal.

Asimismo, enfatizó: “Nosotros lo que queremos es garantizar los servicios básicos para las personas mayores, porque creemos que la base de la atención tiene que ver con los cuidados y la calidad de vida es fundamental cuando hablamos de personas que están institucionalizadas”.

Finalmente, en relación a cómo las elecciones y la política pueden meterse en un tema tan delicado, Mantero dijo: “Por eso nosotros también fuimos a pedir informes para que vengan por escrito,y tratamos de evitar que el tema, justamente por las semanas que estábamos todos de campaña, que se tome como un uso político en este momento”, sentenció.