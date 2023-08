La importancia estratégica del Conicet, tras la propuesta de Milei de privatizarlo

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, consideró que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, “muestra una ignorancia enorme y la vocación colonial de su proyecto de país”, en respuesta a su propuesta de eliminar esa cartera y dejar al Conicet “en manos privadas”.

“Milei muestra una ignorancia enorme y la vocación colonial de su proyecto de país. Lo que no produce nuestra gente hay que comprarlo afuera y, cuando uno compra, la mayor parte de los recursos se van del país. Los países que él debe admirar y que llama libres son los que más invierten en ciencia y tecnología”, afirmó Filmus en declaraciones a Télam Radio.

De esta forma, el ministro se refirió a declaraciones realizadas este martes por Milei, en las que insistió con su idea de eliminar “varios” ministerios al considerarlos “curros”, entre ellos el de Ciencia, Tecnología e Innovación y planteó que privatizaría al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

“Que quede en manos del sector privado. ¿Qué productividad tienen? ¿Qué han generado?“, sostuvo el candidato de LLA en declaraciones a la señal de cable La Nación+.

Al respecto, Filmus respondió que no le llamó la atención las declaraciones de Milei pero remarcó que, con ellas, demuestra “un desconocimiento total del área” y de las estadísticas.

“Hay que decirle que el año pasado la tercera exportación de la Argentina fue de economía del conocimiento: 7.000 millones de dólares”, apuntó.

Filmus agregó que “es el Estado el que, a través de organismos muy similares al Conicet y a ministerios de Ciencia y Tecnología, invierte fuertemente sabiendo que esa inversión publica también tracciona la privada”.

“Hoy los países del mundo pelean su desarrollo y competitividad a través de la ciencia y tecnología”, subrayó.

Además, añadió que “la Argentina invierte muy poco” en estas áreas por lo que “ni siquiera es un argumento el tema del ajuste” ya que solo se destina el 0.31 porciento del PBI.

“Es un tema de fondo. Me gustaría saber en que país del mundo no se ha desarrollado, crecido y generado trabajo y soluciones para su gente sin el papel de la investigación. Nosotros articulamos inversión privada y pública para una Argentina más productiva y para que no haya que rezar que no haya sequia como único camino para tener dólares”, completó Filmus.

Foto: Twitter. “No hay país desarrollado que no invierta” en ciencia

La presidenta del Conicet, Ana Franchi, aseguró este miércoles que “la ciencia y tecnología son soberanía”, y que “no hay país desarrollado que no invierta” en ese sector.

“En la pandemia, el Conicet desarrolló en un mes y medio kits de diagnóstico en la Argentina y creó el kits de barbijos que se exportó, y gracias a eso entraron divisas; generó insumos de todo tipo que sirvieron acá y en el mundo. La ciencia y la tecnología son soberanía, no me imagino un país desarrollado que no invierta en ciencia y tecnología”, indicó la científica en declaraciones a Radio 10.

Foto: Maximiliano Luna.

En este sentido, amplió que el desarrollo científico inicial “está en el Estado” y explicó que el trabajo de los científicos del Conicet “impacta en nuestras vidas todos los días”.

Franchi destacó que los desarrollos tecnológicos “tienen éxito porque no buscan productividad sino mejorar la calidad de vida de la gente” y que lo han hecho en sectores como “salud, energía, construcción y medicina”. “Nuestros investigadores trabajan con grupos de riesgo, mejorando la calidad de vida. En un futuro incierto tras el desarrollo de la inteligencia artificial vamos a necesitar gente capacitada”, amplió.

Además, Frenchi explicó que esta gente capacitada proviene de “las universidades públicas de todo el país” y se preguntó: “¿Vamos a darles un pasaje a Ezeiza a los científicos para que se vayan?”.

“Tenemos gente formada en el Conicet que trabaja en muchos lugares, como Vaca Muerta y sectores del agro, son empresas que aportan al Estado y al desarrollo del país”, concluyó.

Foto: Víctor Carreira.

“Privatizar el Conicet es volver al pasado, a los años 90”

Para el exministro de Ciencia y Tecnología Roberto Salvarezza, la propuesta de Milei es “volver al pasado, a los años 90” y consideró que es el “Estado el que debe dinamizar la investigación científica”.

“Ya sucedió durante la gestión de (Mauricio) Macri, en la que se rebajó el Ministerio de Ciencia y Tecnología a Secretaría, pero ahora Milei habla de privatizar el Conicet, y con esto lo que hace es exhumar viajas propuestas de los 90, es decir volver al pasado, pero en pleno siglo 21. ¿Qué país desarrollado no apuesta al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a innovar?”, sostuvo este miércoles en declaraciones al canal C5N.

Además, el exministro destacó que “el principal emprendedor en el área de la ciencia es el Estado, o sea el que va a riesgo y el que invierte en políticas innovadoras y en tecnologías disruptivas”.

Uno de los satélites que desarrolla la empresa estatal Invap. / Foto: Prensa.

“Luego, el sector privado transforma ese conocimiento en un bien comercial, pero sin el apoyo del Estado no habría conocimiento”, agregó el científico.

En ese sentido, Salvarezza precisó: “No hay ninguna duda de que, en el caso de que Milei sea elegido presidente, volvamos a tener una fuga de cerebros”.

Y enumeró: “La comunidad científica ha vivido varios éxodos: en la dictadura, en los años 80 y 90 y durante la gestión de Macri, en la que tuvimos un desaliento muy importante”.

“Aunque lo que propone Milei ahora es peor porque no se trata solo de desfinanciar sino de privatizar el Conicet, es decir un organismo de ciencia que tuvo mucho reconocimiento por parte de sociedad durante la pandemia”, concluyó.

La voz de los investigadores

Científicos e investigadores del Conicet se sumaron a la preocupación ante las propuestas del candidato presidencial de La Libertad Avanza y remarcaron la importancia de que un ente público realice investigaciones sobre temáticas que “no son redituables para las empresas privadas”.

En declaraciones a C5N, la científica Mónica Franchi explicó la “importancia de que un ente independiente de los sectores privados realice investigación”.

“Hay enfermedades que por ahí no son redituables para las empresas, entonces es muy importante que esa investigación se desarrolle desde el Estado ya que no responde a intereses económicos y afecta a la salud de la población de un país“, precisó.

En ese marco, destacó la importancia del Conicet, “el organismo que velará por la salud de todos los argentinos y se ocupará de todos los problemas, no solo de los que sean redituables” y recordó que “al mismo tiempo”, el organismo “es capaz de generar productos que pueden ser muy competitivos y contribuir al desarrollo de un país”.

En este punto, recordó la “utilización de todos los argentinos de los barbijos del Conicet, los que eran garantía de seguridad” durante la pandemia por coronavirus, e hizo hincapié en la “eficacia” de este producto que, además, “se exportó a otros países”.

Foto: Prensa Conicet

También la científica Roxana Toriano, quien en particular se dedica a la investigación del Síndrome Urémico Hemolítico, una enfermedad de las que se conocen como “huérfanas, justamente porque están alejadas de los intereses económicos y afecta a pocos lugares en el mundo”, como a la Argentina, por lo que, advirtió, investigar para “su cura no es redituable para las empresas”.

“Por lo tanto, no serán ellas (las empresas) las que aportarán capital para la investigación científica”, insistió.

También sostuvo que en su conjunto, los investigadores del Conicet son trabajadores de la ciencia que no solo destinan sus esfuerzos a curar enfermedades, sino también a pensar en la productividad económica que permita cuidar a los argentinos y a la vez, su expansión productiva.

“Esto está íntimamente ligado a la salud y a la educación”, indicó, por lo cual, en su conjunto, los trabajadores no descartaron que puedan impulsar en los próximos días una campaña de concientización pública.