Horacio Taccone: “Afirman que son discriminados como excusa para no hacer”

El candidato a primer concejal por “Encuentro Marplatense”, Horacio Taccone, en diálogo con “el Retrato…” analizó el resultado de las elecciones de este domingo y aseguró que las expectativas “son las mejores”, de cara a lo que se viene para octubre. “Ahora empieza una nueva etapa”, aseguró y agregó que “ha quedado demostrado en las urnas” que “Encuentro Marplatense” es “la mejor alternativa” para aquellos que quieran una ciudad “mejor” y para “hacer un giro importante”.

Asimismo, Tacccone destacó la importancia que tiene el hecho que todos los vecinos de General Pueyrredón puedan participar en los próximos comicios de octubre. “Después son 4 años para arrepentirse de no haber votado para que el gobierno mejore las cosas”, apuntó y agregó que “hay que hacer todo lo posible” para captar a esos votantes que no concurrieron a votar en las primarias como así también para captar los que han votado en blanco.

En relación a los que votaron en blanco, Taccone afirmó: “Está bueno conversar con esas personas, porque no es la forma. Hay que elegir y votar, ya que durante muchas épocas los argentinos no tuvimos la posibilidad de elegir quienes nos gobiernes en las urnas. Ahora, desde hace 40 años en forma ininterrumpida, lo podemos hacer y hay que hacer valor eso”.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre si le sorprendió la cantidad de votos que arrojó Javier Milei a nivel nacional, respondió que sí. “Sabíamos que iba a hacer una buena elección, pero no que iba a sacar un porcentaje tan alto. Es un voto que expresa el descontento de muchísima gente. La clase política tiene que hacer una lectura de esto”, describió.

“Como consecuencia de haberse especializado en las peleas y discusiones inútiles e ineficaces que no llevan a ningún lado, que han venido ocupando el tiempo de la clase política en los últimos años, aparece este fenómeno”, apuntó y consideró que igualmente Javier Milei “no es el camino de solución de la Argentina”.

Asimismo, hizo hincapié en la relación mantenida entre el kirchnerismo y Acción Marplatense en este tiempo y remarcó: “Fernanda Raverta y Gustavo Pulti tienen una buena química y han trabajado mucho. Hay que profundizar las coincidencias para empujar todos juntos. El que crea que la situación de la ciudad, provincia y el país la saca adelante un solo espacio político está equivocado” al mismo tiempo que subrayó: “Seguir profundizando la pelea es un gran error y nos llevó a la situación a que estamos ahora”.

En ese contexto, Taccone remarcó la importancia de armar una Mesa de Diálogo que nuclee a varios sectores a los fines de trabajar en lo sucesivo para la ciudad y el país. “Hay que hacerlo, sino no hay forma de salir adelante”, agregó y aseguró que “no se ha hecho nada de lo que se ha acordado y firmado previamente con el gobierno de Guillermo Montenegro”.

“La afirmación de que están discriminados, es utilizada como excusa para no hacer. No son discriminados y no hacen nada. Así estamos cómo estamos actualmente” señaló al mismo tiempo que cuestionó el hecho que no se hayan finalizado las obras de los Polideportivos locales, comenzadas durante el gobierno de Gustavo Pulti. “No puede ser que no se puedan terminar los polideportivos en 8 años, no se entiende si se consideran importantes o no. Hay que sincerarse y decir las cosas como son. Hay cosas que hay que continuar haciendo, por más que lo haya comenzado el gobierno anterior”, apuntó.