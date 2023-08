Los números que los partidos políticos en Mar del Plata miran por más votos

En las elecciones PASO, en el Partido de General Pueyrredon hubo, en total, 45.702 personas que votaron en blanco y a las diferentes fuerzas que no superaron el 1,5% para ser una opción en octubre.

Esos votos huérfanos con intención de participar en los comicios de octubre, deberán elegir entre las cuatro opciones que lograron el pasaje a octubre: Juntos por el Cambio, Encuentro Marplatense, La Libertad Avanza y el Frente de Izquierda – Unidad.

Pero el desafío de los de octubre es doble, porque no solo deberán conquistar a los 45 mil Marplatenses que votaron y no los eligieron, sino que también deberán convencer a los 213 mil que no fueron a votar que en octubre sí lo hagan.

¿Cuántos votos perdieron las fuerzas políticas

ganadoras desde el 2019 hasta ahora?

El actual Intendente Guillermo Montenegro asumió en el 2019 luego marplatenses y batanenses lo eligieron para tal desafío. El pasado domingo, obtuvo tres mil quinientos votos menos: 119.177.

Fernanda Raverta, en el 2019 obtuvo 104.671 votos, y Gustavo Pulti en las mismas elecciones obtuvo 65.786 votos. Este año, en las PASO y juntos bajo la alianza Encuentro Marplatense supieron conquistar 101.111 votos. Es decir ambas fuerzas, este año perdieron 69.346 votos.

Esta pérdida del peronismo en conjunto con Acción Marplatense es, prácticamente, la cantidad de votos que obtuvo Rolando Demaio con La Libertad Avanza. fueron exactamente 70.564 los marplatenses que lo posicionaron como la tercera fuerza política local.