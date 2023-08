Giri: “Trabajaremos todos juntos para que Patricia Bullrich sea la próxima Presidenta ”

Luego del resultado de las elecciones primarias a nivel nacional, provincial y local, Emiliano Giri, en diálogo con “el Retrato…” aseguró: “Trabajaremos todos juntos para que Patricia Bullrich sea la próxima presidenta de la Argentina”.

El precandidato a diputado nacional, Emiliano Giri, en diálogo “el Retrato…” analizó el resultado que arrojaron las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias realizadas este domingo en todo el país y adelantó que trabajarán todo juntos dentro del espacio político del que forma parte para que la ganadora de las PASO sea la próxima presidente de la Argentina.

“Trabajaremos todos juntos para que Patricia Bullrich sea la próxima presidenta de la Argentina. Nuestro espacio tiene en claro cuál es el camino. Si bien la interna puede que nos haya hecho pagar un costo de cara a la sociedad, esperemos que ahora que vean que vamos a estar caminando juntos y que lo que decíamos era cierto, nos reconozcan y podamos ganar la elección”, sostuvo Giri.

A su vez, Giri se refirió al resultado de las primarias en el espacio político de “Juntos por el Cambio” y reconoció que, “si bien a nadie le gusta perder, por delante está el futuro de Argentina” al mismo tiempo que subrayó: “Todos han demostrado ser responsables y serios y que la propuesta de cambio en Argentina debe ser racional”.

-¿Te llamó la atención el resultado de Milei?

-No me llamó la atención. Sabía que Milei iba a hacer una buena elección, pero no me lo imaginaba en los 30 puntos. Tal vez, cercano a los 25 puntos. Eso refleja que, nosotros, como alternativa de cambio estuvimos muy enfocados en la interna y que hay un cansancio de la sociedad respecto a la política. La sociedad es espectadora de esa pelea y la misma lo único que ha generado es más inflación, pobreza, etcétera. Tenemos que salir de ese escenario y hacer la lectura correcta: mucha gente canalizó su enojo y frustración en el voto en Javier Milei, porque tal vez fue claro con su mensaje.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre el resultado de las elecciones en Mar del Plata, respondió que el mismo “es bueno” y comentó: “Se incrementó en el 1, 9% a 9 puntos en comparación de la elección anterior. Vamos a seguir trabajando para ganar la elección en octubre, repetir este resultado o, si se puede, incrementarlo”.

En relación a lo que se viene hasta octubre, manifestó que “ningún escenario va a ser positivo” y explicó: “Cuando ves cómo está el país actualmente, con la devaluación que hay, todo se va a trasladar a precios y se genera una inflación de dos dígitos seguramente en octubre”.

Por último, aseguró que, a nivel personal, desde el domingo se puso a disposición del PRO. “Voy a trabajar como lo vengo haciendo hace muchos años con el espacio que represento y presido en Mar del Plata y voy a ser precandidato a diputado nacional en la lista de integración. En esa línea, voy a seguir trabajando para ganar las elecciones en la ciudad y para que la gente nos acompañe”, concluyó.