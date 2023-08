UxP confía en revertir el resultado de las PASO para enfrentar el “peligro” que representa Milei

Candidatos, gobernadores, intendentes, funcionarios y referentes de la coalición oficialista Unión por la Patria (UxP) se mostraron confiados en poder revertir el resultado de las PASO de este domingo, en las que el peronismo quedó en tercer lugar a nivel de frentes. Sin embargo, advirtieron sobre la necesidad de hacer una autocrítica sobre el desempeño en las urnas y convocar a dirigentes afines para las elecciones de octubre.

También alertaron que un eventual triunfo del liberal Javier Milei en las presidenciales, después del primer puesto obtenido en las primarias con 30% de los votos, representaría un “peligro” para el sistema democrático.

“Este tipo es un peligro para la democracia argentina. Tenemos la obligación de convocar a todos los demócratas para que este peligro no llegue a gobernar”, opinó Agustín Rossi, jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de UxP.

En declaraciones a Radio 10, Rossi consideró que si junto al ministro de Economía y postulante a la presidencia del oficialismo, Sergio Massa, logran imponerse en octubre, tendrán que impulsar un “Gobierno de unidad nacional” que incluya a “todos los que están dispuestos a defender la democracia”.

Lo afirmó porque, dijo, a un eventual triunfo de Milei en las elecciones del 22 de octubre le sobrevendría una gestión “prodictadura”.

Foto: Maximiliano Luna. La Libertad Avanza (LLA), la agrupación que lidera Javier Milei, obtuvo el domingo el 30,04% de los votos en las PASO, seguida por Juntos por el Cambio (JXC), que consiguió el 28,2% sumando a ambos precandidatos; y UXP, 27,2%.

“Terminó la elección de candidatos y empieza la elección de nuestro futuro”, expresó, por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien ayer fue el más votado en su distrito con el 36,4% en su objetivo

Kicillof agradeció al “pueblo de la provincia” por los más de 2,8 millones de votos obtenidos y dijo en sus redes sociales: “No nos conformamos con este resultado, al igual que la sociedad tampoco se conforma con este presente. Me parece una buena noticia que este pueblo exija más”.

“Tenemos que hacer una campaña a nivel nacional, juntar todo el peronismo y garantizar un triunfo en lo que serán las generales”, remarcó Mario Secco,

“¿Cómo no va a estar el peronismo en el balotaje?”, se preguntó, a su turno, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en diálogo con Cadena 3.

El funcionario alertó que el programa de gobierno que Milei planteó en la campaña “solo cierra con represión”, por lo que, dijo, “van a tener muertos, van a tener sangre”.

En tanto, el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, el sanjuanino José Luis Gioja, analizó que para octubre UxP debe “replantear algunas cosas y hacer un muy buen análisis del resultado”, además de “ofrecer esperanzas concretas y mejorar la comunicación” para decirle a los votantes que “la derecha no es la salida”.

Las PASO fueron “el primer tiempo y queda un segundo tiempo, pero hay que sacar otro resultado”, comentó Gioja en declaraciones a AM 750.

En tanto, el intendente del partido bonaerense de Ensenada, Mario Secco, que sumó el 58,6% en las PASO comunales para UxP, también dijo que el espacio oficialista “puede revertir el resultado” y destacó “el aporte extraordinario” que hizo la provincia de Buenos Aires a los votos reunidos por la coalición.

“Massa -evaluó- puede pasar los 35 puntos e ir a un balotaje si encabeza una buena propuesta electoral y juega en todas las provincias”.

“Aparece como algo disruptivo, pero en el fondo son las viejas recetas o peores”, dijo Carlos Bianco respecto a los resultados nacionales de las PASO / Foto: Prensa

Para el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, en tanto, “acá no se rinde nadie”.

“Tenemos que tener la fuerza suficiente como espacio de ponernos de pie y asumir la responsabilidad de mantener la sociedad que soñamos. Estamos para dar vuelta esta elección”, arengó el funcionario massista.

En una misma línea, el ministro de Desarrollo para la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, instó a la dirigencia de UxP a “saber interpretar el resultado” de las PASO y el “mensaje de la gente”.

“Hay que desmenuzar un resultado en el que hay un mensaje de angustia de una parte importante de nuestra sociedad, que ha castigado a los dos últimos Gobiernos a nivel nacional”, sostuvo Larroque.

Fuente: Télam