Montenegro prometió seguir construyendo y escuchando a los vecinos

Con el 48,8% de las mesas escrutadas y el 40,3% de los votos obtenidos en el Partido de General Pueyrredon, el intendente Guillermo Montenegro salió a agradecer en el búnker de Juntos por el Cambio, emocionado y sin brindar entrevistas.

“Muchas gracias. La verdad que estoy muy contento. Primero, quiero agradecer a todos los marplatenses en el día de hoy que concurrieron a votar, a elegir, a opinar. La verdad que fue un día con mucha tranquilidad, que dimos ejemplo”, comenzó diciendo Montenegro.

En este sentido, agregó: “Muchísimas gracias a los que nos apoyaron, a los que apoyaron esta posición que tenemos nosotros, que se funda básicamente en valores, que tienen que ver con la transparencia, con la honestidad, con el esfuerzo, con defender a ese que se levanta temprano a la mañana para ir a laburar y se construye su casa ladrillo a ladrillo. Con el que toma la decisión de ir y emprender de nuevo. Y nosotros, desde nuestro lugar, buscar ese lugar de acompañarlo, de ayudarlo, de quitarle trabas, de buscar con nosotros esa Mar de Plata del que empuja, que va para adelante, que le mete todo”.

“Gracias a todos los que en estos años los he escuchado, he hablado con ellos, me han compartido sus problemas y hemos buscado juntos las soluciones. Porque yo nunca permanecí atrás del escritorio, y esa es la forma que nosotros entendemos que tenemos que seguir construyendo, seguir escuchando, seguir buscando soluciones, seguir defendiendo a los vecinos. Ese camino que arrancamos hace más de tres años es un camino que tiene que ver con defender a cada uno de los marplatenses que toma la decisión de esforzarse, de tener claro que las avivadas no es la forma. Que la forma es construir entre todos el futuro que queremos y que nos merecemos en la ciudad más linda del mundo, la ciudad que estamos todos nosotros orgullosos. Y es esta ciudad que tenemos que seguir empujando, que tenemos que buscar todas estas soluciones que me plantean ustedes todos los días, cada vez que me cruzan, cada vez que me hablan, cada vez que me ven, y nunca me ven atrás del escritorio. Me ven acompañándolos, me ven escuchándolos, me ven sufriendo, porque también hay que sufrir los problemas de los vecinos, y me van a encontrar siempre en el mismo lugar, que es el lugar de defenderlos, de buscar lo mejor para nuestra ciudad. Me va a seguir enojando cuando a nosotros, a los marplatenses, nos compliquen. No a un Gobierno, sino a los marplatenses”.

Finalmente, Montenegro felicito a Patricia Bullrich por ganarle la interna de Juntos por el Cambio a Horacio Rodriguez Larreta: “va a ser nuestra candidata a las elecciones de octubre, y sepan, todos los marplatenses, lo que siempre decimos, tienen muy claro dónde nos van a encontrar, qué vamos a hacer, porque es lo mismo que venimos haciendo hace más de tres años. Y tiene que ver con estar al lado de cada uno, del que se levanta, del que respeta, del que busca los valores que nosotros tenemos muy claros, que tienen que ver con la transparencia, tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con defender los valores, defender la libertad y, sobre todo, seguir pensando en esta Mar del Plata que tiene un empuje increíble, no por Mar del Plata, por los marplatenses. Por lo que somos cada uno de nosotros y hacia dónde vamo; y esta Mar del Plata que empezó a moverse, que salió de ese estancamiento y que juntos vamos a seguir trabajándola, porque eso es lo que a mí me llena el corazón, eso es lo que hace que todos los días nosotros hagamos las cosas que tenemos que hacer. Y eso no se logra en un espacio político, no se logra en un gobierno, se logra todos juntos”, sentenció.

Luego de las palabras, el Intendente Montenegro se bajó del escenario, abrazó a los suyos y volvió a pedir el micrófono para felicitar a Maximiliano Abad, el radica que será candidato a Senador Nacional.