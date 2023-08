Pulti: “Se generó una expectativa muy importante y una expectativa muy competitiva”

El ex Intendente y candidato a Diputado Nacional por Encuentro Marplatense, Gustavo Pulti votó en el Instituto Gutemberg a las 10.30 de la mañana. Llegó acompañado por su esposa y con “muy buenas expectativas”.

Antes de emitir su voto, en diálogo con “el Retrato…” Pulti expresó: “Tenemos las mejores expectativas en el sentido especialmente de la participación ciudadana. Es lo que deseamos que los vecinos y vecinas de Mar del Plata, de General Pueyrredon, concurran a ejercer su derecho a votar con la determinación de lo que quiere nuestra comunidad para su futuro. Son 40 años de esta democracia, 40 años con distinto tipo de experiencias, pero hay una cosa que queda clara, las cosas ocurren en los términos en los que nosotros nos comprometemos. Es importante una decisión ciudadana, es importante la participación de la gente, es importante ir a votar y es determinante que cada uno ejerza su responsabilidad, también con alegría, a pesar de los tropiezos. No todos fueron tropiezos, hubo tropiezos, hubo mejores momentos, peores momentos, pero tenemos la posibilidad de decidir y de elegir y creo que lo tenemos que ejercer plenamente”.

Asimismo, en relación a las actividades durante la jornada de votación, manifestó: “Vamos a estar en el Hotel 13 de julio con Fernanda Raverta al final del día. Durante el día vamos a hacer lo que hacemos siempre, andar por toda la ciudad, también por Batán, por la Sierra, recorremos las mesas, hablamos con la gente, escuchamos y también acompañamos a nuestros fiscales para alentarlos a cumplir con su labor en este día tan importante“.

En relación a la campaña y la nueva experiencia de Acción Marplatense dentro de una alianza nacional manifestó: “Sentimos que se generó una expectativa, que se generó un interés, que se generó una expectativa muy importante y una expectativa muy competitiva. No hay ninguna elección que sea igual que la otra. Las elecciones van cambiando, las cosas son diferentes. Este es un momento muy particular y además en este momento me ha tocado acompañar a otra candidata a intendenta. Lo cual es una diferencia importante. Yo fui candidato a intendente varias veces, con nuestro con el equipo de Acción Marplatense de Batán y Mar de Plata fui Intendente durante ocho años pude hacer muchas cosas, sentir la alegría de que muchas de las cosas hechas están ahí, se pueden ir y tocar y hoy depositamos nuestra expectativa en un nuevo equipo, en el equipo del Encuentro Marplatense que encabeza Fernanda Raverta como candidata a Intendente“.

Finalmente dijo: “A Fernanda la veo muy bien. La veo muy bien, la veo con mucho entusiasmo, con mucho optimismo”.