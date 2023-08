Sergio Massa y el crimen de Morena: Acá hay una nena de 11 años muerta y no hay lugar para la politización

Mientras Lanús y el país se llenaba de conmoción por la muerte de una nena de 11 años en ocasión de robo, y mientras todos los espacios políticos suspendían sus cierres de campaña, Sergio Tomás Massa, precandidato a Presidente por Unión por la Patria, estaba visitando la ciudad de Mar del Plata y en diálogo con “el Retrato” se refirió al tema.

“Aprovecho a hablar con ustedes para contar que decidimos suspender el acto de mañana y de alguna manera solidarizarnos con la familia de Morena. Lo de Lanús es la clara muestra de que tenemos que poner el acento en la lucha contra la inseguridad y de alguna manera consolidar un programa que permita trabajar en prevención en todas las ciudades para que no haya esta idea de que hay ciudades en las que se vive seguro y ciudades en las que se vive inseguro”, manifestó Massa.

En este sentido profundizó: “Lo digo tal vez con la tranquilidad de que en ocho años de trabajo pude bajar 92% el delito como intendente de Tigre. Y de alguna manera eso me da alguna autoridad para plantearlo y convencido de que lo que hicimos en Tigre con cámaras, con móviles, con botones de pánico, con sistema satelital, con sistemas de prevención en las casas, lo tenemos que replicar en todas las ciudades porque la mejor forma de atacar semejante problema es con prevención. Pero bueno, entendiendo también que de alguna manera es un momento de conmoción y que sobre todas las cosas nuestra obligación tiene que ser respetuosos y cercanos y solidarios con la familia de Morena”.

Asimismo, aseguró que no ve utilización política del caso “pues Lanús que es el municipio de Néstor Grindetti, y en todo caso lo que puede haber es la discusión de si el sistema que hace durante los últimos tres meses venía planteando como sistema de seguridad no les funcionó, si la combinación con la policía de la provincia de Buenos Aires no anda, ahí puede andar la discusión, pero acá hay un hecho concreto, que una nena de 11 años muerta y no hay lugar para la politización. Me parece que eso es entrar en la miseria de la política, es ir al basurero de la política”.

“Desde el punto de vista de la discusión del programa de lucha contra la inseguridad, saben todos que tengo una posición que, inclusive, en algún momento me ha llevado a tener hasta antagonismos con mi propia familia política de Unión por la Patria y con Daniel (Scioli) sobre todo cuando era gobernador de la Provincia por el tema de la necesidad de las policías municipales y los sistemas de prevención local”, argumentó y agregó: “Entiendo que es una discusión para otro momento con la chiquita, con lo que le pasó a la chiquita me parece que no hay lugar para ese tipo de discusiones y respecto al régimen penal juvenil digamos tengo una posición tomada, que es pública, que plantea que desde los 14 a los 18 años hace falta un nuevo régimen penal juvenil, que sí que es pública”, setennció.