El candidato de Unión por la Patria aseguró que los argentinos están desilusionados con Alberto Fernández

En el último día antes de la veda, Sergio Massa, precandidato a Presidente por Unión Por la Patria, visitó varias fábricas del Parque Industrial y se reunió con empresarios de la ciudad de Mar del Plata. En medio de la suspensión de su acto de cierre de campaña, en diálogo con “el Retrato…” aseguró que los argentinos están desilusionados con Alberto Fernandez y el gobierno actual y que “es nuestra responsabilidad contarles cómo sigue para que no caigan en la tentación de volver para atrás, de volver a la idea de una Argentina ajustada”.

“Tengo 51 años pero tengo mucho proceso electoral en la espalda por haber sido candidato a Intendente, por haber sido varias veces candidato a Diputado, por haber sido candidato a Presidente, y de alguna manera lo que siento es que, sobre todo muchos de aquellos de los que confiaron en nosotros en el 2019, vivieron una primera etapa en la que necesitaban curar la desilusión que tienen con Alberto y el gobierno; creo que es nuestra responsabilidad contarles cómo sigue para que no caigan en la tentación de volver para atrás, de volver a la idea de una Argentina ajustada, asociada más al endeudamiento y a la renta financiera. Creo además que ellos han planteado una lógica que no genera esperanza, porque esta idea de recortar medicamentos a los jubilados, cortar el previaje, recortar las becas universitarias porque no hay que gastar más en becas universitarias, decir que no hay que construir más universidades, van planteando recortes que además después no dieron resultados”, sostuvo el precandidato.

En esta línea aseguró: “Yo me acuerdo que en algún momento en el 2015 se planteó que el recorte del fútbol para todos iba a servir para financiar 3.000 jardines, después hicieron 56 y el Fútbol para Todos no estuvo más. Entonces me parece que esta cosa de plantear un espejo con el pasado a nosotros nos puso la oportunidad de poder hablar de futuro con la sociedad y eso de alguna manera nos permite curar la herida de la decepción, porque tuvimos problemas, pero además porque Alberto asume en el 2019 y creo que en ese entonces no supimos contarle a la sociedad la gravedad del cepo que representa para la economía argentina la deuda con el fondo que dejó Macri”.

En relación a la actividad con los empresarios y el escenario económico post Paso, Massa aseguró: “Imagino el mismo escenario, porque el programa de desarrollo de exportaciones para hacer fuerte nuestra moneda, para bajar la inflación y acumular reservas, hay que hablar mañana, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, porque eso es aumentar el valor de las exportaciones argentinas, pero además es generar trabajo mejor pago en la Argentina, es aprovechar las oportunidades que a Argentina le está dando el mundo”, manifestó.

En este sentido agregó: “Este último año, Argentina perdió 21 mil millones de dólares de sus exportaciones y entonces apareció la necesidad de empezar a resolver la coyuntura sin parar el nivel de actividad o sea, que las industrias pudiera seguir fabricando y vendiendo, importando los insumos que necesita, sin sentir que perdimos 21 mil millones de dólares de las ventas de Argentina y que no estaban, a pesar de que estaban en el cálculo inicial. Eso nos permitió hacer un acuerdo bueno con China de financiamiento de importaciones, y hoy muchas de las importaciones argentinas se pagan en yuanes, ya tenemos habilitado más de 6.500 millones de dólares de uso de libre disponibilidad en yuanes, de un acuerdo por 19.000 millones de dólares”

El acuerdo con Qatar

Más adelante remarcó que “El acuerdo con Qatar, que nos abrió la puerta del mundo árabe para financiamiento, cuando antes digamos la relación con el Emir de Qatar se usó para conseguir la propaganda de la camiseta de Boca y nada más, y a la Argentina le sirvió en tres semanas mil millones de dólares. Y el acuerdo con los 21 países del Banco de Desarrollo Latinoamericano, que nos permitió financiar parte de los vencimientos, le dejó a la Argentina la posibilidad de seguir manteniendo actividad mientras cancelaba un vencimiento con el fondo, que era un ancla fenomenal”, dijo.

En esta línea agregó: “se llegó a decir que íbamos a usar el oro, que íbamos a usar los dólares de la gente, que tenían los bancos, intentaron generar un pánico enorme y un día apareció el acuerdo con China y dijeron ´uy mira una parte la paga China¨ y otro día apareció el acuerdo con Qatar y dijeron uy hay acuerdo con Qatar¨ ¿qué me dio todo eso? la tranquilidad de saber que Argentina tiene una enorme oportunidad. Yo le diría a aquellos que dicen que Argentina es un país de mierda, que es una sociedad fracasada, que viajen por el mundo y vean cómo el mundo valora los recursos naturales, las proteínas que producimos, cómo el mundo valora la oportunidad que representa Argentina como un jugador estratégico en el sector energético, sobre todo por la guerra de Rusia y Ucrania que le abre a Europa la necesidad de tener un nuevo socio. Que vean además que cuando tienen que elegir y buscan en cinco países talentos, capital humano, son Croacia, Colombia, India, Estados Unidos y Argentina, los cinco países donde todas las empresas del mundo buscan lo que se llama capital humano, recurso humano y por eso hay tanta exportación en economía del conocimiento y la tenemos que seguir incrementando, en eso claramente estamos frente a una enorme oportunidad”.

El usurero que del Fondo

“Hay que salir de la emergencia, la emergencia que nos produce convivir con el usurero que es el Fondo y además habernos encontrado con que esta empresa llamada Argentina este año va a vender un 25% menos de lo que tenía proyectado por algo que se llama shock externo, que es que el clima nos vino en contra. Ahora, las exportaciones el año que viene de minería se multiplican por tres. Las exportaciones en materia energética el año que viene cambian la ecuación. Argentina debía 7 mil millones de dólares todos los años porque importaba energía en barco desde Bolivia y el año que viene se transforma en exportador por el gasoducto, por el reversal del norte, porque tenemos terminados los dos oleoductos, uno a Chile y otro a Bahía Blanca y eso nos va a permitir que el petróleo y el gas de Vaca Muerta lo vendamos a Chile, lo vendamos al norte, a Bolivia, al centro de Brasil, a Uruguay y al mundo en el caso del petróleo”.

Además, aseguró: “el año que viene en lugar de tener sequía vamos a tener una situación climática que lleva de la situación, comparar con la situación de este año no vale la pena porque es una situación extraordinaria, excepcional, la mayor sequía de los últimos 100 años, pero si comparar con el 2022 y decir miren vamos a exportar 18 mil millones de dólares más que en el 2022, eso que te da primero fortaleza de tu moneda, apreciación de moneda, que significa eso, que vas a tener una recuperación del valor de tu moneda porque juntas reservas y eso te baja la inflación porque la moneda recupera valor; en segundo lugar acumulación de reserva para sacarte de encima la presión del Fondo que cada vez que le tenés que pagar te pone condiciones y además lo tercero y lo más importante es que te da autonomía porque digamos cuando vos vendes más de lo que compras en tu negocio además de acumular reserva pagas mejores salarios, que es lo que digamos va a vivir en términos objetivos la gente”.

Inflación, la mayor deuda

Al referirse a la inflación indicó que “es la mayor deuda de este gobierno que nunca estuvo en la agenda de Guzmán y que básicamente eso nos terminó generando que nos conformábamos con cuidar el empleo en la pandemia y que la verdad es que la recuperación de ingreso en los últimos 11 meses fue de tres puntos en términos de poder real que venimos empezando a recorrer un camino que en la primera etapa del gobierno no se recorrió, que es la deuda y la decepción más grande con el gobierno de Alberto pero que yo la voy a pagar esa deuda porque además muchos de los que se enamoraron de nosotros en el 2019 como superación de la etapa de pérdida de 20% de poder real de comparada con el gobierno de Macri en el salario de cierre de 23.000 pymes y de pérdida de 250.000 puestos de trabajos industriales, de alguna manera se enamoraron o se enamoraron o confiaron con la ilusión de que esa deuda o esa situación dolorosa que había generado Macri le íbamos a pagar y la verdad no se pagó”.

“Ayer ante la CGT y ante la CTA dije quiero que el día que termine mi gobierno me recuerden como un presidente que privilegió el trabajo pero además la recuperación del ingreso de los trabajadores con sumas fijas, con mejora en las asignaciones familiares, con disminución del impuesto a las ganancias como vengo haciendo desde que asumí en la Cámara de Diputados desde hoy y obviamente con paritarias libres”, sostuvo Massa

Impuesto a las Ganancias

“Yo en el 2015 planteaba el tema ganancias, Macri no lo planteaba. Macri después para la segunda vuelta para ganarle a Scioli dijo voy a eliminar el impuesto a las ganancias, asumió con 1.200.000 trabajadores pagando impuestos a las ganancias, se fue con 2.700.000. Hoy estamos en menos de 800 porque tomé esa bandera desde la Cámara de Diputados el primer día y la seguí como Ministro obviamente porque es una posesión que tengo porque para mí el salario no es ganancias, es remuneración. Ganancias es otra cosa y además el impuesto a las ganancias nace de otra manera y estaba enfocado en los cargos directivos de empresa. Nos encontramos con la contradicción de que mientras un laburante paga impuestos a las ganancias por el salario producto de una ley de Macri los directores de bancos por ejemplo no pagan impuestos a las ganancia, y cuando quisimos cambiarla en el Congreso en septiembre del año pasado la oposición se negó. Digo para que entendamos cuáles son las prioridades de cada uno”.

Suba del Dólar

“Se dio una situación muy curiosa porque históricamente la especulación se daba alrededor de lo que se llama el dólar MEP y el CCL que están planchados. Desde que le comunicamos al Fondo Monetario Internacional que íbamos a intervenir desde el Banco Central estaba prohibido eso, la especulación dejó de estar alrededor de ese mercado y se corrió al mercado blue”.

“Lo primero que tiene que saber la gente es que el que produce alimentos, medicamentos, los que producen bienes para la vida cotidiana no tienen ningún impacto del blue en su cadena de valor por lo tanto, digamos, si hacen alguna remarcación lo tienen que denunciar. Lo segundo que tiene que saber la gente es que ya en el día de hoy, que hicieron 22 pesos en un día antes 18 pesos en otro día, ayer se movió un peso o dos pesos y hoy se movió un peso. Y en realidad tiene que ver con que hoy la UFI y la CNV salieron a controlar de dónde salía la plata esa que estaban usando para mover el tipo de cambio, del paralelo porque la señora de Mar del Plata que está en su casa y que vio la tele que se movía fue a comprar por temor, por incertidumbre, para protegerse, para proteger su dinero, pero hubo muchos que lo que estaban jugando era a la timba contra el temor de esa señora que fue a comprar desde su casa”.

La “timba y el miedo”

“ Mañana vamos a seguir trabajando con la UFI y con la CNV. Hoy muchos de golpe mandaron comunicaciones por whatsapp a sus clientes de que cerraran operación porque no pueden explicar de dónde salía la plata y creo que hay algo de siempre que hay elecciones de especulación alrededor del escenario político que genera que aquellos que viven de la timba usen el miedo de la gente para ganar plata. Los que ganan mucha plata dicen que en las situaciones de mayor ganancia se producen cuando hay olor a pólvora o a sangre, eso decía Rockefeller y de alguna manera es una máxima de todos los que operan en el sistema financiero. Yo creo que la Argentina tiene que salir de esa enfermedad y tiene que enfocarse en los tipos que están en este parque industrial, en el Puerto Mar del Plata, en el Gran Mar del Plata, en Batán, produciendo, generando empleo, porque esos son los que apuestan a la Argentina de verdad. Los otros que además usan a los medios como instrumento de difusión de su propia especulación y hay medios que obviamente juegan ese partido porque sirve para generar incertidumbre. De esta manera, lo que tienen es que ganan plata fácil, pero destruyen el valor del tipo que se rompe el alma todos los días”.

Planes Sociales

“Yo tengo un programa ya en marcha en el Ministerio, ya pasamos 83.000 planes a trabajo. Le quiero recordar a cada empresario y comerciante marplatense, si alguien que está en un programa social hoy entra al mercado de trabajo, el trabajador no pierde por un año el salario social complementario. El empleador tiene durante un año que no paga aportes y contribuciones, sólo paga la parte de seguro de riesgo de trabajo y solo paga la parte de la obra social, para que el trabajador tenga obra social. Y además tiene la oportunidad de usar el 30% adicional del impuesto a los débitos y créditos, del impuesto al cheque, como parte de los beneficios impositivos adicionales por tomar un trabajador y solo completa en el caso del empleador el salario de convenio. Con lo cual le conviene al trabajador, le conviene al empleador, le conviene al Estado y nos permite seguir construyendo una sociedad donde el motor sea el trabajo. Porque yo creo que las mejores sociedades son las que eligen como motores el trabajo, la producción empresaria y la educación”.