Premiaron a ganadores de concursos de arte y literario del personal penitenciario

En el marco de las actividades culturales que se impulsan entre el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se realizó este miércoles la entrega de premios de dos concursos: uno literario, de cuentos y poesía, y otro de pintura, dibujo y fotografía.

El encuentro se efectuó en la sala Pérez Celis de la sede del Archivo Histórico y Museo del SPB en La Plata, donde quedó inaugurada una exposición con las obras presentadas, donde los premiados son de La Plata, Campana, Mar del Plata, Magdalena, General Alvear y Barker.

Se trató del Concurso 5° Bienal de Arte para el personal penitenciario y el 4° Concurso Literario el SPB Escribe, del que participaron agentes penitenciarios de diversos distritos bonaerenses.

Los concursos fueron organizados por la Dirección General de Institutos de Formación y Capacitación, a través del Departamento de Expresiones Artísticas, perteneciente a la Dirección Banda de Música, conjuntamente con la Dirección Archivo Histórico y Museo y la Asociación de Amigos del Museo, y contaron con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Julio Alak.

Según se indicó, los participantes tuvieron tiempo hasta el pasado 5 de julio para la entrega de sus obras y el jurado emitió esta semana el dictamen que designó a los ganadores.

Así, en una emotiva ceremonia que contó con la participación de los artistas penitenciarios, autoridades y público en general fueron premiados los ganadores en cada disciplina, segundos premios y terceros.

El 1º premio en pintura fue para la obra “Sometimiento” de Ivana Zubillaga, de la Unidad 15 Batán; el 2° premio fue para la obra “Endiablada”, de Marcela Vicente, de la Unidad 9 La Plata y el 3° premio fue por la obra “Mi Renacer”, para Silvia Acuña, de la Dirección de Informática.

En dibujo el 1° premio fue para la obra “Vino al partir”, de Valentina Serpentini, de la Dirección General de Recursos Humanos; el 2° para la obra “Encuentro” de Elisa Hernández, de la Unidad 12 Gorina y el 3° para “Uniendo Espacios” de Ivana Zubillaga, de la Unidad 15 Batán.

En fotografía la ganadora fue la obra “Renglones” de Nelson Sasaki, del Departamento Coordinación Administrativa; el 2° premio fue para Catalina García, de la Subdirección General de Gerenciamiento Asistencial y Tratamental, por su obra “Pisolino” y el 3° premio fue para “Ojos de Infancia”, de Leonardo Jurado, de la Dirección de Trabajo Penitenciario.

Además recibieron menciones en fotografía Víctor Maldonado, de la Unidad 51 Magdalena, por su obra “Mariposa Bandera Argentina”; Daiana González Avaca, de la Unidad 13 Junín por la obra “Ella” y por último recibió Mención María Clarisa Díaz, de la Unidad 30 General Alvear, por su obra “Si viéramos todo lo que tenemos”.

Luego llegó el momento de la premiación para los ganadores de los premios del Cuarto Concurso Literario “El SPB Escribe”. El 1º Premio de Cuentos fue para la obra “Una vida de pie”, de Silvana Saucedo, de la Alcaidía Departamental Roberto Petinatto; el 2° Premio fue para Santiago Alvarado Olguín, quien presta funciones en la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria – Unidad 1, por su obra “El Juicio” y el 3° Premio fue para la obra “Van diluyéndose” de Joaquín Areta, de la Unidad 37 Barker.

En Poesía el 1° premio fue para Cecilia Karina Franco, de la Unidad 41 Campana, por su obra “Domingo”; el 2° Premio fue para la obra “Pronóstico”, de Paula Devicenzi, de la Unidad 23 Florencio Varela y el 3° Premio fue para Joaquín Areta, de la Unidad 37 Barker, por su obra “Ausencia”.

Cada uno de los mencionados se llevó un premio aportado por la Dirección Provincial de Acción Social que auspició la actividad.

En el caso de la 5ta Bienal de Arte, las obras ganadoras del primer y segundo premio, pasarán a integrar el patrimonio del Museo y, en referencia al Concurso Literario “El SPB Escribe”, cabe destacar que contó con el apoyo de la Sociedad Argentina de Escritores (Filial La Plata).

También recibieron Certificados de Reconocimiento los integrantes del Jurado, Paola Giorno, María Valeria Michelena, María Elvira Gianni Nouzeilles, Mariela Battistessa, Natalia Ludmila Zapettini, Julia Álvarez Dachdje y Máximo Kusmisky.

Al momento de las palabras habló el director del Archivo Histórico y Museo, Enrique Etchechoury, quien hizo un raconto de la historia de los concursos para el personal “Que se comenzaron a realizar en el 2009”, dijo.

Víctor Sadovsky, presidente de la Asociación Amigos del Archivo Histórico y Museo destacó la participación del personal penitenciario en estos concursos, recordó al ex jefe del SPB y presidente de la Asociación Juan Carlos Basallo como el principal impulsor de este tipo de actividades en el 2009, buscando siempre destacar al personal penitenciario.

Luego el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores filial La Plata, Guillermo Pilía, indicó que “hay que romper con los mitos de que un penitenciario, un policía o un agente de comercio, por sus funciones, no pueden dedicarse al arte y ser artistas; y nosotros, o al menos yo como presidente de la Sociedad de Escritores los voy a estar apoyando siempre, y los invito también a acercarse y formar parte de esta Asociación”.

Finalmente se dirigió a los presentes la Directora General de Institutos de Formación y Capacitación, María Luján Arbe, quien destacó los cambios que se están produciendo en la Institución con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“Ampliamos la capacidad de acción y de actividades de la Banda de Música creando el Departamento de Expresiones Artísticas que permite a cada uno sacar lo mejor de sí mismo, gracias a este trabajo hemos descubierto talentos increíbles en toda la Provincia, no lo podemos creer, pero nos enorgullecen totalmente”, dijo Arbe.

Después de la recorrida y vista de parte de las obras que se podrán disfrutar en exposición en la misma sede del Archivo Histórico y Museo, autoridades, artistas y público degustaron de ricas exquisiteces, bebidas y buena música con la actuación de un cuarteto de vientos de la Banda de Música del Servicio Penitenciario Bonaerense.