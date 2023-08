El cuento de nunca acabar: Un edificio tradicional menos, uno “moderno” más…

Las viviendas tradicionales de Mar del Plata, con un estilo arquitectónico único, utilizado principalmente en los chalets desarrollados entre las décadas de 1930 y 1950 donde se funcionaba la piedra característica de la ciudad con madera, está desapareciendo gradualmente, al ritmo de los inversionistas.

La construcción de ostentosos edificios modernos y lujosos, que sólo un grupo reducido de marplatenses puede comprar, están sepultando los chalets, aunque si muchos casos son patrimonio histórico y otros no, eran el orgullo de una ciudad que en algún momento supo ser “Feliz”.

El ejemplo más reciente es el antiguo Hotel Los Troncos, construido en 1945, ubicado en Rodriguez Peña y Sarmiento. Su demolición comienza este lunes, luego que se rematarán este sábado piezas históricas, como aberturas y maderas. Según pudo saber “el Retrato…”, después de varias décadas de sobrevivir al avance de la modernidad, el hotel será totalmente demolido en 3 semanas.

Una fuente relacionada a la Secretaría de Obras, aseguró a este medio que el emblemático Hotel Los Troncos “puede ser demolido con total normalidad, ya que no es histórico, ni tiene ningún valor desde el punto de vista patrimonial”. En este sentido, la fuente especificó que se construirá “un edificio de viviendas reglamentario”, como tantos otros que están acabando con el tradicional estilo marplatense.

Al no ser Patrimonio Municipal, y al no violar el Código de Ordenamiento Territorial, dicho edificio no es tratado por el Concejo Deliberante, por lo que los ediles no han tomado nota de la pérdida, aunque mucho no hagan para impedirlo.

Cabe mencionar que la famosa “Piedra Mar del Plata” fue declarada en el 2019 como “Heritage Stone”(Piedra de Patrimonio) por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, aunque los Concejales tampoco lo sepan.

Desde la cuenta de Instagram “Casas_de_mardel”, un sitio que se dedica a dejar registro de las maravillosas obras arquitectónicas que la ciudad está perdiendo, manifestaron: “Nos vamos despidiendo de este hermoso conjunto conformado por esos chalets/cabañas de la esquina de Sarmiento y Rodríguez Peña, ocupando hasta mitad de cuadra, donde funcionó durante muchísimos años el Hotel Los Troncos, que cerró sus puertas hace tres meses”.

“Hay demoliciones que duelen más que otras, y esta que se está iniciando, verdaderamente cuesta digerirlas, aún sabiendo que en la vereda de enfrente sucedió lo mismo, porque uno siente que junto a esa postal inconfundible, se va un poco de Mar del Plata”

“La aparición de un shoping en el barrio hizo que la fría mirada de los “desarrolladores” se posara sobre una zona que desaparece día a día entre cálculos seguramente más enfocados en la rentabilidad de los metros cuadrados, que en cuestiones relacionadas al patrimonio arquitectónico. No hace falta consultar el oráculo para arriesgar que se viene un edificio, o varios, y que en poco tiempo esa esquina cambiará el verde por el gris.

Tampoco hay que ser adivino para afirmar que en el barrio seguramente se repitan esas inundaciones de desechos expulsados por un sistema cloacal que no da abasto. Pero nada va a evitar que suceda. A sacarle fotos, a pegarle una última mirada, y a guardarse un recuerdo para contarles a los que vienen. Si lo compartimos, todos podrán sacarle la ultima foto”, hasta el lunes tienen tiempo.