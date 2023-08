El Astillero Contessi realizó la botadura N°145:  el buque “Nuevo Anave” 

El Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A., entregó en la mañana de este sábado 5 de agosto su buque número 145, encargado por la armadora Pesquera Anave S.A.. Este pesquero costero bautizado como “Nuevo Anave” operará desde el puerto de Rawson, Chubut. Es un buque de 20,98 m de eslora que responde al Prototipo 40AC/TA, especialmente proyectado por el equipo técnico del astillero para operar en nuestras costas: un clásico de robustez, confiabilidad y productividad tal como lo demuestran otros 18 buques construidos de esta serie los cuáles lideraron el ranking de captura de langostino de la temporada 2022. Un “pequeño gran barco” con la calidad puesta en cada detalle al estilo de Federico Contessi, que hoy continúan orgullosamente cada uno de los 100 empleados directos del astillero, así como otros varios centenares de las empresas navalpartistas.

La ceremonia fue un continuo homenaje al fundador del Astillero fallecido el pasado 23 de junio y en las primeras palabras de su discurso su hijo Domingo Contessi, actual Presidente del Astillero, agradeció a la concurrencia las numerosas muestras de cariño recibidas luego de su partida “sentimos que se ha valorado la trascendencia de su vida, porque el fundador de esta empresa fue una persona muy especial, no solo para nosotros, sino para toda la comunidad pesquera” y agregó: “la real dimensión de su trayectoria la tomamos cuando analizamos que muchos de estos 145 barcos jamás se hubieran construido, si no hubiera estado Federico Contessi dirigiendo el Astillero. Una persona que en su afán por seguir trabajando, tomó decisiones que no se explican desde el punto de vista empresario y eso lo llevó a construir barcos en stock, a financiarlos, a luchar contra la corrupción, la burocracia y a realizar grandes obras en tierras fiscales pese a contar con permisos precarios”

A continuación manifestó su reconocimiento para el Presidente del Consorcio Regional Portuario Gabriel Felizia por haber hecho realidad el proceso licitatorio que permitirá acceder a un régimen de concesión de las tierras fiscales que les dará mayor plazo y previsibilidad de trabajo a los astilleros locales: “El acceso a las tierras fue una de las luchas más dolorosas de Federico por eso nos comprometimos a invertir y ya lo estamos haciendo, la nueva nave industrial que no podemos disimular y que pronto será inaugurada, es solo una parte de todas las obras en curso. Así podremos acceder a los ansiados 30 años de concesión que nos aseguran mayor seguridad jurídica. ¡Cómo me gustaría que Federico estuviera entre nosotros para alegrarse con esta noticia!”

En su mensaje, Contessi también expresó honda preocupación por la situación macroeconómica del país que ha hecho caer dramáticamente la competitividad de la industria: “En este año tan difícil la baja en la productividad no nos preocupa tanto como la caída en la competitividad. Algunos meses de demora en la importación de insumos no son determinantes en el futuro de una industria, tal como sí lo es la distorsión de precios relativos. Nos genera una sensación ambigua que un sector que ha recibido tanto acompañamiento oficial con medidas de incentivo esté tan desamparado en este aspecto.

La industria tiene la estructura de costos más compleja del entramado económico. Hemos tenido un tipo de cambio diferencial para la soja, que luego se extendió a algunas economías regionales, incluida la pesca. Sin embargo la industria en general sigue soslayada, con ingresos a dólar oficial y costos a dólar blue, quedando como única alternativa aumentar los precios en dólares, si atiende al mercado interno o dejar de exportar si es una industria exportadora.”

También hubo palabras de agradecimiento para los armadores y para el Banco de la Nación Argentina, ya que parte del valor del buque será financiado con un crédito del BNA al cual accedió la empresa armadora, siendo este el segundo buque fabricado por el Astillero que accede a esta financiación para la construcción naval.

El acto de botadura se desarrolló en presencia de autoridades del área y locales entre los que se destacaron: el Intendente Municipal Dr Guillermo Montenegro, Monseñor Gabriel Mestre a quién se agradeció su presencia en uno de sus últimos actos públicos como Obispo de Mar del Plata, el Presidente del Consorcio Regional Portuario de Mar del Plata, Gabriel Felizia, el Director General de Seguridad Marítima y Portuaria, Prefecto General Fernando Santucci quién asistió en representación del Prefecto Nacional Naval y acompañado por el Jefe de la Prefectura Mar del Plata, Prefecto Principal Rodolfo J. Cattaneo, el Subsecretario de Pesca de la Provincia del Chubut, Gabriel Aguilar y el Secretario General del Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON) Juan Speroni.

El “Nuevo Anave” recibió su bautismo por parte del Obispo Gabriel Mestre y la madrina de la embarcación, Magdalena Ester Salaberry fué la encargada de estrellar la botella de champagne contra el casco del buque en el instante previo a que tocara por primera vez las aguas del mar. La transmisión integral realizada en vivo a través de las redes sociales del astillero permitió difundir en tiempo real esta emocionante ceremonia.