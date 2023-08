Manrique: El desafío que tenemos por delante es que nuestro electorado está enojado

Durante la mañana del viernes, se presentó en la sede local de la Confederación General del Trabajo (CGT) el informe de los cinco ejes del programa productivo para la generación del trabajo digno en Mar del Plata y Batán. En diálogo con “el Retrato…” el secretario gremial de la CGT y precandidato a Diputado Nacional por Unión por la Patria, Mario “Paco” Manrique, manifestó: “La perspectiva a futuro comienza el 13 de agosto. Para poder enfrentar todas esas situaciones debemos tener poder político”

“La realidad que está viviendo el mundo laboral, la conocemos todos. Tenemos hoy un problema de redistribución de la riqueza, tenemos una desocupación y una subocupación importantes. Tenemos que encontrar los mecanismos necesarios para revertir eso. Estamos tomando medidas de a poco, tratando de encontrar la fortaleza y el músculo económico para poder dar un cambio a esta situación, más concretamente a partir del año que viene. Y el movimiento obrero sigue con mucha tensión todo este camino que se empezó a recorrer sabiendo que la discusión con el Fondo Monetario nos tiene un poco atados y obviamente debemos encontrar la forma para discutirlo de una forma más eficiente para poder el crecimiento de la Argentina distribuirlo como corresponde”, manifestó.

Consultado por el año electoral, de cara a las PASO, y el futuro de los trabajadores dijo: “La perspectiva a futuro comienza el 13 de agosto. Para poder enfrentar todas esas situaciones debemos tener poder político. Con poder político podremos enfrentar a estos grandes monopolios, podemos enfrentar el tema de la justicia que también lo debemos revisar, debemos revisar la matriz impositiva en la Argentina”.

En esta línea continuó: “Hoy se están hablando muchas cosas, algunos salen a poner en cuestionamiento la ultraactividad de los convenios colectivos, otros empiezan a hablar de la industria del juicio. Esas historias ya las pasé, siempre que hubo crisis se buscó achicar los beneficios a los laburantes porque el trabajador está desesperado por encontrar trabajo y eso es totalmente inhumano. Nunca en este país una reforma laboral o cambios convencionales han creado fuente de trabajo, al contrario, las precarizaron y precarizaron la calidad de mano de obra, precarizaron la inserción de nuestros productos en el mundo. Así que nosotros creemos que hoy Massa está tratando de hacer los esfuerzos con las herramientas que tiene en la mano para poder armar un esquema económico más solvente, para que nos permita el año que viene poder enfrentar estas situaciones. Estamos conversando con China, con Brasil, el intercambio entre reales y pesos y entendemos que vamos por el buen camino”.

“El gran desafío que tenemos por delante es que nuestro electorado está desconforme. Si analizamos las elecciones en todas las provincias salvo en Formosa que fue una excepción que votó el 71-72% de la población, la demás no hemos podido superar el 60-65% cuando en general la participación en las elecciones era del 75%. Eso quiere decir que nuestro electorado está enojado, tiene motivos, ya no hemos cumplido con el contrato social de la forma más profunda como se esperaba, y bueno debemos salir a buscar a nuestro electorado haciéndole entender que esta es una elección distinta, que tiene que participar, si logramos que vaya a votar el 75-80% de la ciudadanía no tengo duda que vamos a ganar. Hay que volverlo a peronizar y obviamente si lo volvemos a peronizar el triunfo va a estar totalmente asegurado”, manifestó.

Finalmente dijo que desde la CGT deben “empezar a ver, a desarrollar, debemos llegar a un entendimiento sobre precios, salarios. Acá la discusión de precios congelados y control de precios creo que hay que cambiarlo. Nosotros debemos encontrar la forma de sentarnos con el empresariado y discutir rentabilidades. Allá no se puede discutir más congelamiento de precios”.