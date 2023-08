La Agrupación Juan Manuel Palacios pide la renuncia de Roberto Fernández

Después de haber pedido la renuncia de Roberto Fernández a la Secretaría General del gremio, el referente de la Agrupación Juan Manuel Palacios, Juan Cruz Mastromarino, en diálogo con “el Retrato…” apuntó: “Pedimos que si no está preparado para dirigir el sindicato y defender a los trabajadores del interior que se haga a un lado y deje laburar a la gente que quiere” a la vez que aseguró que Maximiliano Escribas continuará luchando por los derechos de los trabajadores.

Cabe destacar que desde el sector emitieron un comunicado exigiendo el pago extraordinario no remunerativo de 32 mil pesos y los aumentos retroactivos correspondientes a los meses de abril y mayo de 2023. A su vez, pidieron a todos los secretarios generales del interior hagan valer los derechos de los trabajadores y la renuncia de Roberto Fernández a la Secretaría General del gremio.

En tal sentido, el vocero de la Agrupación Juan Manuel Palacios (UTA disidente), Juan Cruz Mastromarino, en conversación con “el Retrato…” apuntó contra Roberto Fernández y consideró que el dirigente “no se encuentra en su cabales para poder llevar adelante la conducción del Sindicato” a la vez que manifestó su preocupación por los trabajadores del interior, en tanto aseguró que los mismos “la están pasando mal”.

“A Fernández no le preocupa que el interior del país prospere, solo piensa en Capital Federal y el AMBA. Está empecinado en no reconocer nuestro triunfo y no asume que perdieron en Mar del Plata como así tampoco que la gente nos apoya a nosotros”, sostuvo el referente de la Agrupación y cuestionó: “Se firmó un acuerdo paritario a la baja, no lo que plantábamos desde la Agrupación, ya que queríamos un arreglo similar al de Rosario, que ronda los 550 mil pesos”.

Conforme a ello, Mastromarino expresó que “se firmó un acuerdo paritario escalonado, que recién en septiembre, se iría a 400 mil pesos, pero hoy, con la devaluación que hay, no hay plata” y añadió: “Planteamos que haya un acuerdo igual para todo el país. No hay que dividir la UTA en dos: el interior y Capital Federal, porque el trabajo es el mismo o peor en el interior, ya que en el norte se pasa mucho calor y en el sur mucho frío. Es más complicado el laburo del interior y tenemos una diferencia salarial abismal”.

En ese contexto, Mastromarino no descartó que puedan llevar adelante una movilización en el corto plazo y destacó el trabajo llevado adelante, en tal sentido, por el Secretario General de UTA Mar del Plata, Maximiliano Escribas. “Pedimos que si Fernández no está preparado para dirigir el sindicato y defender a los trabajadores del interior que se haga a un lado y deje laburar a la gente que quiere”, indicó.

“Maximiliano Escribas va a seguir luchando por los afiliados y no vamos a permitir este atropello de Fernández contra la seccional y el interior. Vamos a pelear en todos los ámbitos por el interior del país”, concluyó el referente de la Agrupación Juan Manuel Palacios en conversación con “el Retrato…”.